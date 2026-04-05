El Bilal Toure, Fenerbahçe derbisine yetişemedi

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesinde Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.

KADRODA YOK

Siyah-beyazlılarda sakatlığı sonrası geride bıraktığımız hafta içinde takımla çalışmalara başlayan El Bilal Toure, Fenerbahçe derbisine yetişmedi.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Malili futbolcu, Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almıyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Beşiktaş'ta bu sezon 18 maçta süre bulan 24 yaşındaki El Bilal Toure, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.

İLK MAÇTA GOL ATMIŞTI

15 Şubat'ta Başakşehir'le oynanan maçta üst adelesinden sakatlık geçiren ve o günden bu yana formasından uzak kalan Malili oyuncu, sezonun ilk yarısında Dolmabahçe'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğüyle sona eren derbide takımının ilk golünü atmıştı.