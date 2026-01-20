Abone ol: Google News

El Bilal Toure, rekor için geri sayımda

Beşiktaş'ta 6 kez ağları havalandıran El Bilal Toure, 2 gol daha atması durumunda kariyerindeki en golcü sezonuna ulaşacak.

Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 20.01.2026 09:58
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Atalanta'dan şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı El Bilal Toure, siyah-beyazlılarda kendisini buldu.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın sol kanat ve santrforda görev verdiği 24 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta şu ana kadar 6 kez ağları havalandırdı.

KARİYERİNDEKİ EN GOLCÜ SEZONA DOĞRU GİDİYOR

Kariyerindeki en golcü sezonunda 7 kez ağları havalandıran Toure, 2 gol daha atması durumunda Beşiktaş'ta kariyerinin en golcü sezonuna ulaşacak.

Malili futbolcunun ocak ayına kadar olan bu performansı, Beşiktaş'ta "Tam isabet transfer" olarak yorumlandı.

