El Bilal Toure, rekor için geri sayımda

- El Bilal Toure, Beşiktaş'ta 6 gol attı.
- 2 gol daha atarsa kariyerinin en golcü sezonuna ulaşacak.
- Performansı, başarılı transfer olarak değerlendirildi.
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Atalanta'dan şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı El Bilal Toure, siyah-beyazlılarda kendisini buldu.
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın sol kanat ve santrforda görev verdiği 24 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta şu ana kadar 6 kez ağları havalandırdı.
KARİYERİNDEKİ EN GOLCÜ SEZONA DOĞRU GİDİYOR
Kariyerindeki en golcü sezonunda 7 kez ağları havalandıran Toure, 2 gol daha atması durumunda Beşiktaş'ta kariyerinin en golcü sezonuna ulaşacak.
Malili futbolcunun ocak ayına kadar olan bu performansı, Beşiktaş'ta "Tam isabet transfer" olarak yorumlandı.