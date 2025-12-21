Abone ol: Google News

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray maçının ardından "Değişim kaçınılmaz duruyor. Ligin ilk yarısında sahasında kazanamamış bir Kasımpaşa var" dedi.

Yayınlama Tarihi: 21.12.2025 22:49
Emre Belözoğlu: Değişim kaçınılmaz duruyor
  • Emre Belözoğlu, Galatasaray'a 3-0 yenildikleri maç sonrası değişimin kaçınılmaz olduğunu söyledi.
  • Ligin ilk yarısında sahasında galibiyet alamayan Kasımpaşa'nın durumunu değerlendirdi.
  • Teknik direktör, Kasımpaşa'nın değişmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup etti.

Kasımpaşa'nın teknik direktörü Emre Belözoğlu, maçın hemen ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"DEĞİŞİM KAÇINILMAZ OLUYOR"

Belözoğlu, şunları dedi:

Maçtan önce söylemiştim, bir planımız var, detaylandırdığımız yerler var. Oyunu 1-0'da tutacak çok... Oyuncular elinden geleni yaptılar. Ligi 3 senedir domine eden bir takım var karşımızda. Yorgun olduklarını düşündük. Son 20-25 dakika hamle yapacak oyuncular olsaydı farklı bir şey olabilirdi. Antalyaspor maçında da geçişten gol bulabilen bir takım Galatasaray. Futbolda birçok kez çalıştığınız yer de karşınıza geliyor. Elimizdeki güce göre en iyisini yaptık. 1-0'dan sonra 1-1'i bulabilir miyiz diye düşündük, konuştuk. 1-0 kaybetmek ile 2-0 kaybetmek arasında fark var, 2-0 ile 3-0 arasında fark var. Ne olursa olsun elimde fizik anlamında kaliteli bir takım var. Devre arasında 7-8 oyuncuyla kadromuzu güçlendireceğiz. Değişim kaçınılmaz duruyor. Ligin ilk yarısında sahasında kazanamamış bir Kasımpaşa var.

