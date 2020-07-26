Enzo Roco, Beşiktaş'tan ayrılabilir

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Ekonomik sorunlarla başı dertte olan Beşiktaş'ta, Enzo Roco'nun pandemi dönemine ait alacakları nedeniyle kulübe ihtar çektiği ve her an takımdan ayrılabileceği öğrenildi.

Beşiktaş'ta Karius, Rebocho, Ruiz, Boateng ve Burak Yılmaz'ın ardından bir futbolcuyla daha yollar ayrılabilir...

Bir süredir maddi sorunlarla boğuştuğu bilinen siyah-beyazlıların, koronavirüs salgınının ardından ekonomik problemlerinin arttığı biliniyordu. Son olarak Kartal'da, pandemi sürecine ait alacaklarında yönetimin, yüzde 15 indirim yapmasını istediği Enzo Roco'nun bu teklifi kabul etmediği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEBİLİR

Şilili savunmacının, yaşanan bu gelişme üzerine kulübe ihtarname çektiği öğrenilirken; 27 yaşındaki Roco'nun sözleşmesini feshederek her an Beşiktaş’tan ayrılabileceği de belirtildi.

Siyah-beyazlılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Roco'nun, kontratında 1 yıllık da opsiyon bulunuyor.

27 MAÇTA OYNADI

2018 yılından bu yana Beşiktaş forması giyen Şilili futbolcu, siyah-beyazlı takımda geçirdiği süreçte yalnızca 27 karşılaşmada forma şansı bulabildi.