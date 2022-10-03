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    Erden Timur: Yusuf Demir'in yerli sayılmaması anayasaya aykırı

    Erden Timur: Yusuf Demir'in yerli sayılmaması anayasaya aykırı

    Galatasaray'ın yöneticilerinden Erden Timur, çok tartışılan Yusuf Demir konusu hakkında konuştu. Timur, "Bu mesele hakkında TFF veya Cumhurbaşkanına gitmemiz söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
    • 03.10.2022 - 12:08
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 12:20
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    Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol adlı programa açıklamalarda bulundu.

    Yusuf Demir'in Türk sayılması gerektiğini her fırsatta dile getiren Galatasaray yönetimi TFF'ye çağrısını bir kez daha yineledi.

    Erden Timur açıklamasında, "Yusuf Demir sonuçta Türk. Bunu sadece Yusuf bazında da düşünmemek gerekiyor. Yusuf gibi bir sürü oyuncu var. Mesele Yusuf meselesi değil. Mesele Galatasaray meselesi değil. Mesele orada Türk vatandaşı olan bir sürü Türk çocuğumuz var diyeyim. Anayasanın 10. maddesine de aykırı. Anayasanın çalışma hakkı maddesine aykırı. Bu çocuklar Türkiye geldiğinde direkt çalışabiliyor başka bir yerde. Ama böyle olunca çalışma izni alması gerekiyor. Orada bir aykırılık var." ifadelerini kullandı.

    Erden Timur: Yusuf Demir in yerli sayılmaması anayasaya aykırı #1

    "Cumhurbaşkanına gitmemiz söz konusu değil"

    Kulübün iki numarası açıklamasında, "Bizim oyuncularımızdan İtalyan pasaportuna sahip oyuncular aynı zamanda başka ülke vatandaşı ama İtalya'ya gidince İtalyan olarak oynuyor. Başka ülkelerde de böyle. Avrupa'da çift pasaportu varsa o şekilde oynuyor. Avusturya Milli Takımı'nda oynamasa Türk Milli Takımı'nda oynasa Avusturya'da Avusturya vatandaşı olarak oynayacak. Yani bunu böyle uygulayan nadir ülkelerden biriyiz. Çözüme kavuşması gerekiyor. Yusuf Demir için TFF Başkanına ya da Cumhurbaşkanına gitmemiz söz konusu değil." şeklinde görüş bildirdi.

    Erden Timur: Yusuf Demir in yerli sayılmaması anayasaya aykırı #2


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