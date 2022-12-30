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    Erden Timur'dan yayıncı kuruluşa tepki

    Erden Timur'dan yayıncı kuruluşa tepki

    Erden Timur, Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası programa ofsayt programıyla başlayan yayıncı kuruluşa amaçlarını sordu ve açıklanmasını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2022 - 15:04
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 15:50
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    Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Sivasspor maçının ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'un sunucusu Güntekin Onay'ın programı iptal edilen gol ile anons etmesine Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur tepki gösterdi.

    "Açıklama bekliyoruz"

    Tarihe bir ilkin olduğunu belirten Timur, "Bir anda açıklanamayan hatalar. Bununla bir şeye mi çalışılıyor? Yani yarın bir gün farklı yönde, aleyhte hatalar olacak da bunun altlığı mı yapılıyor? Şüphe duyuyoruz bundan. Bir parantez de yayıncı kuruluşa... O da bir ilk oldu. Maç sonrası programı açarken bugüne kadar yapılmayan yapıldı, hakem hatası ile açtılar. Program pozisyonları kendinden sonraki programa bırakırdı. Şimdi programı hakem hatası diyerek açtılar. Yayıncı kuruluşun programının öyle açılması konusunda, yayıncı kuruluştan bir açıklama bekliyoruz. En önemli şey yayıncı kuruluşun adil olması, biz burada herhangi bir adalet göremiyoruz.

    Erden Timur'dan yayıncı kuruluşa tepki VİDEO

    Erden Timur dan yayıncı kuruluşa tepki #1

    "Bu bir senaryonun adımları mı"

    49. dakikada yaşanan bir pozisyonu, çok büyüterek konuşmayı yanlış buluyorum. 4 gün önce de benzer bir durum yaşandı. Ayrıca herkesin de şu soruyu sormasını tavsiye ediyorum, acaba başka bir şey mi başlatılacak? Bunun da takipçisi olacağız. Şampiyonluk yarışında hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Başka takımların da başka şeylere ihtiyacı yok. Lütfen bu konuda herkes, hepimiz aynı talepte birleşelim. İçerde bir şeyler mi yapılıyor, bu bir senaryonun adımları mı diye de düşünülmeden edilemiyor." ifadelerini kullandı.

    Güntekin Onay'ın iptal tepkisi haberi

    Erden Timur dan yayıncı kuruluşa tepki #2


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