Ernest Muçi'den galibiyet yorumu: Büyük hayaller kuruyorum

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Göztepe’yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor’da Ozan Tufan, Serdar Saatçı ve Ernest Muçi karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"ÇOK İYİ BİR HAVA YAKALADIK"

Ozan Tufan, maç boyunca gösterilen mücadeleden gurur duyduklarını belirterek, 10 kişi kaldıkları bölümde takımın ortaya koyduğu reaksiyonun çok değerli olduğunu ifade etti.

Onuachu’nun savunmaya kadar gelerek destek vermesinin takım arkadaşlarını da motive ettiğini söyleyen Tufan, şehir ve takım olarak çok iyi bir hava yakaladıklarını dile getirdi.

"GÜÇLÜ AİDİYET" VURGUSU

Serdar Saatçı ise bordo-mavili formanın kendisinde güçlü bir aidiyet oluşturduğunu vurguladı. Takımın taktiksel gelişiminin yanında yüksek bir mücadele isteğine sahip olduğunu kaydeden genç savunmacı, son bölümde yaşanan bir pozisyonda hırsla topu tribüne gönderdiğini hatırlatarak Göztepe taraftarına yanlış anlaşılmaması yönünde mesaj verdi.

"BÖYLE DÖNEMLER BÜYÜK HAYALLER KURDURUR"

Ernest Muçi, bireysel performansının yükselişinin kendisini daha fazla çalışmaya sevk ettiğini söyledi.

Böyle dönemlerin insana daha büyük hedefler kurdurduğunu belirten Muçi, Göztepe’nin sahasının sezonun en zorlu deplasmanlarından biri olduğunu vurgulayarak alınan 3 puanın önemine dikkat çekti.