Ernest Muçi'den Oulai açıklaması

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Trabzonspor, 1-0'lık skorla kazandı.

Trabzonspor forması giyen Ernest Muçi, Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"GÜZEL BİR GALİBİYET OLDU"

Arnavut futbolcu, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Rakibimiz futbol oynamaya çalışan bir takım. Aslında ligde her maç zor. Herkes en iyi mücadelesini ortaya koymaya çalışıyor. Her maç zor. Gurur verici yanı şu, ikinci yarıda çok iyi mücadele gösterip 3 puan aldık. Milli ara sonrasında oynayacağımız maçlar öncesinde 3 puan almak istiyorduk. Bizim adımıza güzel bir galibiyet oldu." dedi.

"ŞANSSIZLIK OLARAK SÖYLEYEBİLİRİZ"

Eyüpspor maçı öncesinde kart sınırında olması ve Christ Oulai'nin Galatasaray maçında cezalı duruma düşmesini değerlendiren Muçi, "Maçtan önce tabii ki konuştuk dikkatli olmamız konusunda. Bu son maçta da böyleydi. Maalesef bu durumlar yaşanabiliyor. Şanssızlık olarak söyleyebiliriz. Oulai'nin eksikliğini yaşayacağız ama onun yerine de oynayacak takım arkadaşlarımız var. Şanssızlık olabiliyor böyle durumlar." diye konuştu.