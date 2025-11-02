Abone ol: Google News

Ersin Destanoğlu, 11'de başladığı maçlarda ilk kez Fenerbahçe'ye kaybetti

Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'ta 11'de başladığı Fenerbahçe maçlarında rakibine karşı ilk kez kaybetti.

Yayınlama Tarihi: 02.11.2025 23:09
  • Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe'ye karşı ilk mağlubiyetini aldı.
  • Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 3-2 yenilerek Süper Lig'in 11. haftasında sahadan mağlup ayrıldı.
  • Ersin'in kaleyi koruduğu önceki 5 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik elde edilmişti.

Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Beşiktaş'ta file bekçisi Ersin Destanoğlu da sarı-lacivertlilere karşı forma giydiği maçlarda ilk mağlubiyetini aldı.

Siyah-beyazlılar, bu maça kadar ezeli rakiplerine karşı Ersin Destanoğlu'nun kaleyi koruduğu 5 maçta 1 galibiyet elde ederken, 4 kez de sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

9 GOL YEDİ

Söz konusu maçların hepsinde 90 dakika sahada kalan 24 yaşındaki file bekçisi kalesinde 9 gol gördü.

