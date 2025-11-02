Ersin Destanoğlu, 11'de başladığı maçlarda ilk kez Fenerbahçe'ye kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Beşiktaş'ta file bekçisi Ersin Destanoğlu da sarı-lacivertlilere karşı forma giydiği maçlarda ilk mağlubiyetini aldı.

Siyah-beyazlılar, bu maça kadar ezeli rakiplerine karşı Ersin Destanoğlu'nun kaleyi koruduğu 5 maçta 1 galibiyet elde ederken, 4 kez de sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

9 GOL YEDİ

Söz konusu maçların hepsinde 90 dakika sahada kalan 24 yaşındaki file bekçisi kalesinde 9 gol gördü.