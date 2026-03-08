ESH Spor Fenerbahçe taraftarına sordu: Şampiyonluk umudunuz var mı?

ESH Spor taraftarın nabzını tutmaya devam ediyor. Muhabirimiz, Fenerbahçe - Samsunspor maçının öncesinde sarı-lacivertli futbolseverlere mikrofon uzattı.
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Samsunspor ile karşılaşıyor.
Ligde sarı-lacivertliler, 15 galibiyet, 9 beraberlikle 54 puanla 2. sırada bulunuyor.
Kırmızı-beyazlılar ise 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyetle topladığı 32 puanla 7. sırada yer alıyor.
Ligde son 2 maçında puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, bu maçı kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor.
SÖZ FENERBAHÇE TARAFTARINDA
ESH Spor, Fenerbahçe - Samsunspor maçı öncesinde stat önünde taraftarlara mikrofon uzattı.
ESH Spor muhabiri Hazal Palavar, Fenerbahçe taraftarına "Şampiyonluk umudunuz var mı?" sorusunu yöneltti.
Sarı-lacivertli futbolseverler, şampiyonluğa inandıklarını belirtti.
Fenerbahçeliler, hakemlerin yönetimini eleştirdi ve emeklerinin yendiğini ifade etti.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi