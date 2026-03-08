Abone ol: Google News

ESH Spor Fenerbahçe taraftarına sordu: Şampiyonluk umudunuz var mı?

ESH Spor taraftarın nabzını tutmaya devam ediyor. Muhabirimiz, Fenerbahçe - Samsunspor maçının öncesinde sarı-lacivertli futbolseverlere mikrofon uzattı.

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Samsunspor ile karşılaşıyor.

Ligde sarı-lacivertliler, 15 galibiyet, 9 beraberlikle 54 puanla 2. sırada bulunuyor.

Kırmızı-beyazlılar ise 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyetle topladığı 32 puanla 7. sırada yer alıyor.

Ligde son 2 maçında puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, bu maçı kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor.

SÖZ FENERBAHÇE TARAFTARINDA

ESH Spor, Fenerbahçe - Samsunspor maçı öncesinde stat önünde taraftarlara mikrofon uzattı.

ESH Spor muhabiri Hazal Palavar, Fenerbahçe taraftarına "Şampiyonluk umudunuz var mı?" sorusunu yöneltti.

Sarı-lacivertli futbolseverler, şampiyonluğa inandıklarını belirtti.

Fenerbahçeliler, hakemlerin yönetimini eleştirdi ve emeklerinin yendiğini ifade etti.

