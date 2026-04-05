ESH Spor taraftara sordu: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi kaç kaç biter?

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, bugün saat 20.00'de Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

Bu önemli derbi öncesi ev sahibi sarı-lacivertliler, 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 60 puanla 3. sırada bulunuyor.

Siyah-beyazlılar ise 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 52 puan topladı ve 4. sırada yer alıyor.

SÖZ TARAFTARDA

Bu kritik müsabaka öncesinde ise ESH Spor muhabiri Hazal Palavar, Fenerbahçe taraftarına mikrofon uzattı.

Palavar, stadyum önünde futbolseverlere, "Derbi kaç kaç biter?" sorusunu yöneltti.

FENERBAHÇELİLER TAKIMA GÜVENİYOR

Taraftarlar ise bu soru karşısında net cevaplar verdi.

Futbolseverler, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı derbide yeneceği yönünde hemfikir oldu.