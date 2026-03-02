Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak 4 karşılaşmanın hakemleri açıklandı.
Türkiye Kupası'nda 4. haftada yarın oynanacak 4 müsabakanın hakemleri belli oldu.
Galatasaray’ın deplasmanda Alanyaspor ile yapacağı müsabakayı Çağdaş Altay, Başakşehir’in sahasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmayı ise Ozan Ergün yönetecek.
İŞTE GÖREV ALACAK HAKEMLER
Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:
13.00 Fethiyespor - Fatih Karagümrük: Burak Olcar
15.30 İstanbulspor - Boluspor: Asen Albayrak
20.30 Alanyaspor - Galatasaray: Çağdaş Altay
20.30 Başakşehir - Trabzonspor: Ozan Ergün
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)