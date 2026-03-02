Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda 4. haftada yarın oynanacak 4 müsabakanın hakemleri belli oldu.

Galatasaray’ın deplasmanda Alanyaspor ile yapacağı müsabakayı Çağdaş Altay, Başakşehir’in sahasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmayı ise Ozan Ergün yönetecek.

İŞTE GÖREV ALACAK HAKEMLER

Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

13.00 Fethiyespor - Fatih Karagümrük: Burak Olcar

15.30 İstanbulspor - Boluspor: Asen Albayrak

20.30 Alanyaspor - Galatasaray: Çağdaş Altay

20.30 Başakşehir - Trabzonspor: Ozan Ergün