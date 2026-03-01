Eski hakemler, Kocaelispor - Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı yaşanıyor.

Ligin 24. hafta mücadelesinde Selçuk İnan’ın çalıştırdığı Kocaelispor ile Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, hakem Cihan Aydın’ın düdük çaldığı maçta Kocaeli Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, konuk olduğu rakibi Kocaelispor'u ikinci yarıda bulduğu golle 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

GALİBİYET GOLÜ AGBADOU'DAN

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada yeni transferlerden Emmanuel Agbadou attı.

Agbadou, Beşiktaş'ta ilk kez gol sevinci yaşadı.

ESKİ HAKEMLER POZİSYONLARI DEĞERLENDİRDİ

BeIN Trio, hakem Cihan Aydın'ın Kocaelispor - Beşiktaş maçındaki kararlarını yorumladı.

SHOW'UN ASLLANİ'YE FAULÜ

Deniz Çoban: Yüze müdahale yok, faul yeterli.

Bülent Yıldırım: Faul kararı yeterli, karta gerek yok.

Bahattin Duran: Faul kararı yeterli, karta gerek yok.

OH'UN HAKEM DÜDÜĞÜNDEN SONRA TOPA VURMASI

Deniz Çoban: Sarı kart gerekmez. İsyan yok, itiraz yok, geciktirme amacıyla vurma yok.

Bülent Yıldırım: Karta gerek yok.

Bahattin Duran: Karta gerek yok.

SMOLCİC İLE OH ARASINKADİ İKİLİ MÜCADELE

Deniz Çoban: Taç atılmadan fark edip ikaz etmesi doğruydu.

Bülent Yıldırım: Doğru zamanlamayla müdahale etti.

37'NCİ DAKİKADA OH'UN MÜDAHALESİNDE FAUL VAR MI

Bülent Yıldırım: Oh faul yapmadı, karar yanlış.

Deniz Çoban: Faul kararı yanlış.

Bahattin Duran: Faul kararı yanlış.

62'NCİ DAKİKADA KOCAELİSPOR'UN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Bülent Yıldırım: Elle oynama yok. Karambolde iki oyuncu çıktı, ihlal olacak yerler var. Karambolde düşen top. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Devam kararı doğru.

CENGİZ ÜNDER'İN MÜDAHALESİNE SARI KART GEREKİR Mİ

Bülent Yıldırım: Sadece faul, kart gerekmez.

Deniz Çoban: Kart gerekmez, kontrolsüz hamle yok.

Bahattin Duran: Kart gerekmez.

RIDVAN YILMAZ İLE AHMET OĞUZ ARASINDA YAŞANAN GERGİNLİK

Bülent Yıldırım: İki sarı kart da doğru. Rıdvan'ın tribüne kaba bir hareketi var, Ahmet Oğuz'un da ona müdahalesi var.

Deniz Çoban: Kart kararları doğru.

Bahattin Duran: Kart kararları doğru.

MUSTAFA ERHAN'IN GÖRDÜĞÜ SARI KART

Deniz Çoban: Sarı kart doğru.

Bülent Yıldırım: Sarı kart doğru.

Bahattin Duran: Sarı kart doğru.

UZATMALARDA KOCAELİ'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Bülent Yıldırım: Agbadou'nun kolu doğal konumda, beklenmedik top. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Eller kollar doğal. 'Penaltı olmaz'a güzel örnek. Devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Devam kararı doğru.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)