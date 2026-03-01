Okan Buruk: Yunus Akgün ve Sallai Beşiktaş derbisine hazır olacağını düşünüyorum

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, 24. haftada konuk ettiği Alanyaspor'u 3-1 yendi.

Sarı-kırmızılı takımın gollerinde ağları Sacha Boey, Lucas Torreira ve Victor Osimhen ağları havalandıran isimler oldu.

Galatasaray'da Yunus Akgün ve Roland Sallai, sakatlıkları nedeniyle Alanyaspor maçında forma giymedi.

Karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan Okan Buruk, her iki futbolcunun da sakatlığıyla ilgili son durumu paylaşırken Beşiktaş derbisiyle ilgili soruya yanıt verdi.

"YUNUS'UN AĞRILARI VARDI"

Buruk, Yunus Akgün'le ilgili "Juventus maçından sonra da söylemiştim. Yunus gibi bir oyuncu olsaydı, 11'e 10'dan sonra oyunu çözebilirdik. Yunus'un ağrıları vardı. Yunus birçok maçı ağrılarıyla oynadı.

Büyük bir fedakarlık yapıyor. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Bu maçtan önce de ağrısı olduğu için, oynatmama kararı daha doğru oluyor." dedi.

"İKİSİNİN DE DERBİYE HAZIR OLMASINI BEKLİYORUM"

Sallai içinse Okan Buruk şunları kaydetti:

Sallai de dünkü antrenmanda sakatlığı vardı.



Ayağıyla ilgili bir şey hissetmişti.



İkisinin de Beşiktaş maçına hazır olacaklarını düşünüyorum.

DERBİ NE ZAMAN

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 7 Mart Cumartesi günü oynanacak.