Eskişehirspor iş bilmez yöneticiler yüzünden batıyor

2016 yılında Süper Lig'den düşen Eskişehirspor'un kötü gidişi devam ediyor. ES ES, bitime 4 hafta kala 1. ligden de düştü.

Anadolu'nun önde gelen kulüplerinden biri olan Eskişehirspor, her geçen sene daha da kötüye gidiyor.

2016 yılında Süper Lig'den düşen Eskişehir ekibi, TFF 1. Lig'in 30. haftasında Altay ile 2-2 berabere kalarak 2. lige düştü.

FUTBOLCULAR KULÜBÜ TERK ETTİ

Paralarını alamayan futbolcuların takımı terk etmesi sonucu altyapıdaki çocuklarla lige devam eden kırmızı-siyahlılar, 30. haftaya kadar dayanabildi.

MİLYON EUROLAR NEREYE GİTTİ?

Eskişehirsporlu taraftarlar, çok değil birkaç yıl önce 4 büyüklere milyon eurolar karşılığında futbolcu satan ES ES'in nasıl bu hale geldiğini merak ediyor.

İşte Eskişehir'in sattığı bazı futbolcular:

1- Alper Potuk 7,25 milyon euro

2- Tarık Çamdal - 4,75 milyon euro

3- Erkan Zengin - 2,25 milyon euro

4- Sezer Öztürk - 2,75 milyon euro

5- Aytaç Kara - 2,1 milyon euro

6- Veysel Sarı - 700 bin euro