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    Eskişehirspor iş bilmez yöneticiler yüzünden batıyor

    Eskişehirspor iş bilmez yöneticiler yüzünden batıyor

    2016 yılında Süper Lig'den düşen Eskişehirspor'un kötü gidişi devam ediyor. ES ES, bitime 4 hafta kala 1. ligden de düştü.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2020 - 13:35
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    Eskişehirspor iş bilmez yöneticiler yüzünden batıyor #1

    Anadolu'nun önde gelen kulüplerinden biri olan Eskişehirspor, her geçen sene daha da kötüye gidiyor.

    2016 yılında Süper Lig'den düşen Eskişehir ekibi, TFF 1. Lig'in 30. haftasında Altay ile 2-2 berabere kalarak 2. lige düştü.

    Eskişehirspor iş bilmez yöneticiler yüzünden batıyor #2

    FUTBOLCULAR KULÜBÜ TERK ETTİ

    Paralarını alamayan futbolcuların takımı terk etmesi sonucu altyapıdaki çocuklarla lige devam eden kırmızı-siyahlılar, 30. haftaya kadar dayanabildi.

    MİLYON EUROLAR NEREYE GİTTİ?

    Eskişehirsporlu taraftarlar, çok değil birkaç yıl önce 4 büyüklere milyon eurolar karşılığında futbolcu satan ES ES'in nasıl bu hale geldiğini merak ediyor.

    İşte Eskişehir'in sattığı bazı futbolcular:

    1- Alper Potuk 7,25 milyon euro
    2- Tarık Çamdal - 4,75 milyon euro
    3- Erkan Zengin - 2,25 milyon euro
    4- Sezer Öztürk - 2,75 milyon euro
    5- Aytaç Kara - 2,1 milyon euro
    6- Veysel Sarı - 700 bin euro

    Eskişehirspor iş bilmez yöneticiler yüzünden batıyor #3

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