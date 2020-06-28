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- Eskişehirspor iş bilmez yöneticiler yüzünden batıyor
Eskişehirspor iş bilmez yöneticiler yüzünden batıyor
- Haber Merkezi
- 28.06.2020 - 13:35
Anadolu'nun önde gelen kulüplerinden biri olan Eskişehirspor, her geçen sene daha da kötüye gidiyor.
2016 yılında Süper Lig'den düşen Eskişehir ekibi, TFF 1. Lig'in 30. haftasında Altay ile 2-2 berabere kalarak 2. lige düştü.
FUTBOLCULAR KULÜBÜ TERK ETTİ
Paralarını alamayan futbolcuların takımı terk etmesi sonucu altyapıdaki çocuklarla lige devam eden kırmızı-siyahlılar, 30. haftaya kadar dayanabildi.
MİLYON EUROLAR NEREYE GİTTİ?
Eskişehirsporlu taraftarlar, çok değil birkaç yıl önce 4 büyüklere milyon eurolar karşılığında futbolcu satan ES ES'in nasıl bu hale geldiğini merak ediyor.
İşte Eskişehir'in sattığı bazı futbolcular:
1- Alper Potuk 7,25 milyon euro
2- Tarık Çamdal - 4,75 milyon euro
3- Erkan Zengin - 2,25 milyon euro
4- Sezer Öztürk - 2,75 milyon euro
5- Aytaç Kara - 2,1 milyon euro
6- Veysel Sarı - 700 bin euro