Sadettin Saran, Samandıra'da tüm kontrolü aldı

Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran ve heyeti, şampiyonluk için elini taşın altına koydu.

UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesinin ardından ligde çok kritik puanlar kaybeden sarı-lacivertli ekipte başkan Sadettin Saran, göreve geldiği ilk günlere geri döndü.

Kasımpaşa ve Antalyaspor beraberlikleri ile Süper Lig'de çok önemli 4 puan kaybeden Fenerbahçe'de Sadettin Saran, kollarını sıvadı.

GÖRÜŞMELER YAPIYOR

TRT Spor'un haberine göre; Sadettin Saran'ın göreve geldiği süreçteki gibi personelle ve futbolcularla bire bir görüşmeler başladı.

MOTİVASYONU YÜKSEK TUTMAYA ÇALIŞIYOR

Sadettin Saran, ligde kalan 10 haftada tekrar aynı durumla karşılaşmamak için oyuncuların motivasyonunu yüksek tutmaya çalışıyor.