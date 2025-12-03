Eyüpspor'dan Türkiye Kupası'nda farklı galibiyet

- Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çankaya FK'yi 6-1 yenerek grup aşamasına yükseldi.
- Maçta Eyüpspor'un gollerini Seslar, Altunbaş, Ampem, Saiz, Sadia ve Legowski kaydetti.
- Çankaya FK'nın tek golü Tunahan Akpınar'dan geldi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Türkiye Kupası'nda Eyüpspor ile Çankaya FK, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştı.
Karşılaşmanın mutlak hakimi olan Eyüpspor, sahadan 6-1 gibi farklı bir skorla ayrılarak üst tura yükseldi.
ANKARA EKİBİNE 6 GOL ATTILAR
Eyüpspor'a turu getiren golleri 9. dakikada Svit Seslar, 15. dakikada Metehan Altunbaş, 25. dakikada Prince Ampem, 82. dakikada penaltıdan Samuel Saiz, 85. dakikada Christ Sadia ve 90+1. dakikada Legowski attı. Çankaya FK'nın tek golü 48. dakikada Tunahan Akpınar'dan geldi.
GRUP AŞAMASINA KALDI
Bu sonucun ardından Eyüpspor, kupada grup aşamasına yükseldi.
Eyüpspor, hafta sonunda Kayserispor'u ağırlayacak.