Eyüpspor'dan Türkiye Kupası'nda farklı galibiyet

Eyüpspor, 3. Lig ekibi Çankaya FK'yi 6-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına yükseldi.

Yayınlama Tarihi: 03.12.2025 16:27
  • Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çankaya FK'yi 6-1 yenerek grup aşamasına yükseldi.
  • Maçta Eyüpspor'un gollerini Seslar, Altunbaş, Ampem, Saiz, Sadia ve Legowski kaydetti.
  • Çankaya FK'nın tek golü Tunahan Akpınar'dan geldi.

Türkiye Kupası'nda Eyüpspor ile Çankaya FK, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştı.

Karşılaşmanın mutlak hakimi olan Eyüpspor, sahadan 6-1 gibi farklı bir skorla ayrılarak üst tura yükseldi.

ANKARA EKİBİNE 6 GOL ATTILAR 

Eyüpspor'a turu getiren golleri 9. dakikada Svit Seslar, 15. dakikada Metehan Altunbaş, 25. dakikada Prince Ampem, 82. dakikada penaltıdan Samuel Saiz, 85. dakikada Christ Sadia ve 90+1. dakikada Legowski attı. Çankaya FK'nın tek golü 48. dakikada Tunahan Akpınar'dan geldi.

GRUP AŞAMASINA KALDI

Bu sonucun ardından Eyüpspor, kupada grup aşamasına yükseldi.

Eyüpspor, hafta sonunda Kayserispor'u ağırlayacak.

