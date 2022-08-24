Ezgjan Alioski’den Fenerbahçe taraftarına övgü

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor’u evindeği ağırladığı ve 4-2 mağlup ettiği mücadelede Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atan Ezgjan Alioski, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu’ndaki atmosferden etkilendiğini söyledi.

Fenerbahçe’yi aile olarak gördüğünü belirten ve takım içindeki pozitif atmosfere değinen Alioski, taraftarların desteğinin önemine de vurgu yaptı.





"Stadımızda atmosfer çok güzeldi"

Adana Demirspor maçındaki atmosfere değinen Alioski, "Dün akşam statta atmosfer harikaydı. Maç içerisinde harika hisler taşıdım, çok mutlu oldum. Sizi izlemeye gelen taraftar grubu var bu da size müthiş hissettiriyor. Gol attığım için çok mutluyum ama bundan daha önemlisi galip gelmekti. Güzel goller atmak, takıma katkı sağlamak güzel ama önemli olan daima takım. Takım olarak galip gelmek çok çok değerli. Umuyorum bu şekilde devam ettiririz. Atmosfer çok güzeldi ve bazen bu atmosferi tarif etmek için kelime bulamazsınız. Ben de şu an bunu yaşıyorum. Sahamızda gol atınca kendimi çok mutlu hissettim. Taraftarlar size böyle destek verdiğinde, siz de karşılığında gol attığınızda kendinizi çok daha iyi hissedersiniz." dedi.

"Geçen sene Fenerbahçe'ye gelmek istemiştim"

Geçen sezon sarı-lacivertlilere transfer olacan söyleyen Makedon oyuncu, "Aslında ben Fenerbahçe’ye geçen sene gelmek istemiştim ama bu gerçekleşmemişti. İşin bir parçası olarak bu tip durumlar olabiliyor ama her zaman bu harika kulüpte oynamayı hayal ettim. Bazı şeyleri gönülden ve karşılıklı istediğinizde bu gerçekleşebiliyor ve gerçekleşti. Fenerbahçe’nin bana olan ilgisini duyduğunda ben de çok heyecanlandım. Böyle bir fırsat oluşacağını yeniden duyduğumda çok çok mutlu oldum ve en hızlı sürede burada olmayı diledim ve bu gerçekleşti. Burada olmak harika. Başarılı olmak ve taraftarları mutlu etmek için takım arkadaşlarımla beraber çalışarak, her şeyi vermek ve bu forma için elimden gelenin en iyisini ortaya koymak istiyorum. Burada olmaktan keyif alıyorum ve güzel anlar yaşıyorum. Zaten böyle bir kulüpte iseniz güzel anlar yaşarsınız." ifadelerinde bulundu.

"Burayı aile olarak görüyorum"

Fenerbahçe'ye çabuk alıştığını söyleyen Alioski, "Ülkenizden uzak bir yere gittiğinizde en önemli konulardan bir tanesi de yeni kulübünüzde iyi bir şekilde çalışmaktır. Tabii ki herkesle çok iyi arkadaşlık kuramayabilirsiniz. Bana göre insanların birbirini anlaması çok önemli. Takım arkadaşlarınızla her zaman kontak halinde olmalısınız. Ben burayı ailem olarak görüyorum. En iyi şekilde de iletişiminizi sürdürmeniz gerekiyor. Güzel sohbetler edip, birbirinizi çok iyi tanımanız gerekiyor. Çünkü birlikte savaşıyor, birlikte oynuyoruz. Birbirimize güvenmek ve birbirimiz için savaşmak çok çok önemli. Bu sayede çok daha başarılı neticeler elde edebilirsiniz. Takım arkadaşınız için savaşmaya başlarsanız, ona yardım etmek istersiniz. Bu ruhu ortaya koymamız gerekiyor. Şahsen pozitif biriyim. Eğlenmeyi ve şakalaşmayı seven birisiyim. Yeri geldiğinde de ciddi birisiyim. Birbirimize karşı arkadaşça davranmaya devam edeceğiz.



Tenis oynamayı seven birisiyim. İsviçre’de arkadaşlarımla sürekli tenis maçları yapardım. Bilgisayar oyunları oynamaktan da büyük keyif alıyorum ama bu aktiviteleri yapmak için çok vakit olmuyor. Bu iş herkesin düşündüğü kadar kolay bir iş değil. Çünkü sürekli olarak yoğun bir takvimdesiniz. Fit kalmak için zamanınızı harcıyorsunuz.



İstanbul’da ailemden insanlar yaşıyor. İlk kez gelmiyorum, İstanbul’a. Burası beni çeken ve bağlayan bir yer. Benzer kültürlere sahibiz. Makedonya’nın bazı kısımlarında da çok fazla Türk yaşıyor. Kültürlerimiz hemen hemen aynı. İstanbul benim için dünyanın en iyi şehirlerinden bir tanesi. Burayı her zaman sevdim ama yaşamak çok daha farklı ve bu deneyimi ilk kez yaşayacağım. Yeni yerler görmek açısından da çok heyecanlıyım. Fenerbahçe ile ilgili çok şey duymuştum ama kulübe girdikten sonra burayı çok daha fazla sevdim." dedi.

"Eljif Elmas harika bir insan"

Eljif Elmas’ın transfer sürecindeki katkısına değinen sol bek, "Buraya gelmem konusunda beni ikna ettiğine dair medyada açıkçası bu tip söylentiler çıktı. Ama ben buraya gelmeden önce böyle bir konuşma gerçekleştirmedim. Kulüple anlaştıktan sonra evet onunla konuştuk ama öncesinde böyle bir diyaloğumuz olmadı. Geçen sene onunla bu konularla ilgili konuşuyorduk çünkü milli takımda beraberdik ama bu sene öyle bir şey olmadı. Burayla anlaştıktan sonra kendisi beni tebrik etti. Eljif harika bir insan. O da sürekli pozitif bir karakter ortaya koyan birisidir. Büyük de bir yeteneğe sahip futbolcu. Onun için kariyeri boyunca en iyisini diliyorum. Onun performansı milli takımımız için de çok önemli. Kendisi çok iyi bir arkadaşım. Onun gibi bir arkadaşa sahip olduğum için de mutluyum." ifadelerinde bulundu.

"Takım içerisinde farklı mevkilerde oynayabilen çok daha fazla oyuncu var"

Takımdaki pozisyon çeşitliliğine değinen Alioski, "Hiç şüphesiz güzel bir şey ama takımda benim dışımda farklı mevkilerde oynayan farklı oyuncular da var. Bu sizin açınızdan avantaj teşkil eden bir durum çünkü maç içerisinde sistemi değiştirebilecek bir duruma geçebilirsiniz. Bu aynı zamanda hoca için de oldukça faydalı ve pozitif bir nokta. Taktik anlamda maçın gidişatına etki edebilecek bir nokta. Değişken oyunculara sahip olabilmek gayet güzel çünkü dünyada bu tip farklı pozisyonlarda oynayabilecek oyuncular çok fazla yok. Benim dışımda takım içerisinde farklı mevkilerde oynayabilen çok daha fazla oyuncu var. Bu bana göre doğru ve güzel bir şey." dedi.

"Oynamamız gereken oyun konusunda bizleri ikna ediyorlar"

Takımda ki taktik hakında konuşan 30 yaşındaki oyuncu, "Hiç şüphesiz güzel bir şey ama takımda benim dışımda farklı mevkilerde oynayan farklı oyuncular da var. Bu sizin açınızdan avantaj teşkil eden bir durum çünkü maç içerisinde sistemi değiştirebilecek bir duruma geçebilirsiniz. Bu aynı zamanda hoca için de oldukça faydalı ve pozitif bir nokta. Taktik anlamda maçın gidişatına etki edebilecek bir nokta. Değişken oyunculara sahip olabilmek gayet güzel çünkü dünyada bu tip farklı pozisyonlarda oynayabilecek oyuncular çok fazla yok. Benim dışımda takım içerisinde farklı mevkilerde oynayabilen çok daha fazla oyuncu var. Bu bana göre doğru ve güzel bir şey." ifadesinde bulundu.

"Takım olarak günden güne geliştirdiğimiz konular var"

Takımın günden güne daha iyi olduğunu söyleyen Alioski, "Açıkçası benim bir hayalim var. Her gün inanmamız gerekiyor. Birbirimize, yaptığımız şeylere inanmamız gerekiyor. Takım olarak bana göre günden güne geliştirdiğimiz noktalar var ve hala yeni şeyler öğreniyoruz, savaşıyoruz, beraber oynuyoruz ve birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dinamik ve agresif bir takımız. Zaten kazanan takım olmak istiyorsanız birbirinize inanmanız gerekiyor." dedi.

"Konsantrasyonumuzu devam ettirmemiz gerekiyor ki hedeflerimize ulaşabilelim"