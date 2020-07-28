Falcao: Eski halime döneceğim

Sezon başında kampa girmediği için bu kadar sakatlandığını belirten Radamel Falcao, yeni sezonda eski haline döneceğini söyledi.

Sezon başında Fransa'nın Monaco takımından transfer edilen ancak sakatlıklar nedeniyle istediği performansı sergileyemeyen Radamel Falcao, yeni sezon öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

Kronik sakat olmadığını belirten 34 yaşındaki oyuncu, bu kadar çok sakatlanmasının nedenini anlattı.

"KAMP YAPAMADIĞIM İÇİN OLDU"

Kolombiyalı golcüyle ilgili aldığı istihbaratı paylaşan Şansal Büyüka, "Falcao, 'sezon başı kampı yapamadığım için bu kadar sakatlandım. Yeni sezon öncesi çok iyi bir kamp dönemi geçirip eski halime döneceğim' diyormuş." ifadelerini kullandı.

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