Fatih Karagümrük, Rizespor'u iki golle geçti

Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Aleksandar Stanojevic yönetimindeki Fatih Karagümrük ile Recep Uçar'ın çalıştırdığı Rizespor karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan kritik müsabakada kazanan, ev sahibi takım oldu.

Fatih Karagümrük, konuk ettiği rakibi Rizespor'u 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

KARAGÜMRÜK, 3 PUANI ALDI

Mücadelede ilk golü, 39. dakikada Serginho kaydetti ve Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti.

İlk yarı, Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarıda Ali Sowe, 70. dakikada Rizespor'a beraberliği getiren golü attı.

Dakikalar 87'yi gösterdiğinde ise Shavy Babicka, Fatih Karagümrük'ü bir kez daha öne geçiren golü attı.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Fatih Karagümrük oldu.

KARAGÜMRÜK, 5. GALİBİYETİ ALDI

Bu sonuçla birlikte ligde bu sezonki 5. galibiyetini alan Fatih Karagümrük, 20 puana ulaştı.

İstanbul ekibi, 20 puanla ligin son sırasında bulunuyor.

RİZESPOR'DA ÜST ÜSTE 2. YENİLGİ

3 maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste 2. mağlubiyetini alan Rizespor ise 30 puanda kaldı ve 12. sırada konumlandı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Süper Lig'in 29. haftasında Fatih Karagümrük, Konyaspor'a konuk olacak.

Rizespor ise Samsunspor'u ağırlayacak.