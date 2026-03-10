Galatasaray, Liverpool maçında kasasını dolduracak: İşte beklenen gelir...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında bu akşam sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak olan Galatasaray'da hedef, çeyrek final için avantajlı bir skor elde etmek.

Sarı-kırmızılılar, sahada kazanmanın yanı sıra kasayı da doldurmayı hedefliyor...

Karşılaşma öncesi RAMS Park'ta satışa çıkarılan tüm biletler, kısa sürede tükendi.

BİLET VE ÜRÜN SATIŞLARINDAN 3 MİLYON EURO GELİR

Sarı-kırmızılı kulübün, hem bilet satışlarından hem de GS Store mağazalarındaki ürün satışlarından yaklaşık 3 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor.

Galatasaray, Devler Ligi'ne doğrudan katıldığı için 18.62 milyon euro gelir elde etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN BÜYÜK KAZANÇ

Grup aşamasında aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlikten 7 milyon euro kazanan sarı-kırmızılı ekip, lig etabını 20. sırada tamamlayarak 5.08 milyon euro daha kasasına koydu.

Sarı-kırmızılı kulüp, ayrıca yayın havuzundan yaklaşık 8.4 milyon euro, UEFA katsayı priminden ise 2.4 milyon euro gelir elde etti.

JUVENTUS TURUNDAN 11 MİLYON EURO

Galatasaray'ın play-off turuna kalması ise kulübe 1 milyon euro daha kazandırdı.

Play-off turunda Juventus'u eleyerek son 16'ya kalan Galatasaray, bu başarıyla 11 milyon euroluk ek gelir elde etti.

Okan Buruk'un öğrencileri Liverpool'u da elemesi halinde çeyrek final ödülü olarak 12.5 milyon euro daha kazanacak.