Kristjan Asllani, Beşiktaş'ta kalmak istiyor

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden biri de Kristjan Asllani'ydi.

Geldiğinden beri düzenli olarak forma şansı bulmaya başlayan Asllani, şu ana kadar 1 asistlik katkı yaptı.

Beşiktaş'ta geleceği merak konusu olan Arnavut oyuncuyla ilgili İtalya'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

İTALYANLAR YAZDI: ASSLANI, BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYOR!

Tuttomercatoweb'in haberine göre, 13 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan Asllani için henüz karar verilmiş değil ancak futbolcu siyah beyazlılarda kalmak istiyor.

Haberde, İstanbul'da kalma umudunu birden fazla kez dile getiren 24 yaşındaki oyuncunun "Buraya kiralık geldim ama süresiz olarak kalmak istiyorum. Bu çok önemli bir kulüp ve her zaman ligi kazanmak için oynuyorlar, ben de bunu denemek istiyorum. Beşiktaş'ın olağanüstü taraftarları var. Bir futbolcunun hayal edebileceği her şeye sahip bir kulüp. Sergen Yalçın'ın benden ne beklediğini biliyorum. Beşiktaş'a çok faydalı olacağımı ve burada büyük başarılar elde edeceğimi hissediyorum." ifadelerine yer verildi.

INTER'LE 2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Öte yandan Beşiktaş formasıyla 6 maça çıkan Arnavut orta saha oyuncusu, 325 dakika sahada kalırken 1 kez de asist yaptı.

Kristjan Asllani'nin Inter ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.