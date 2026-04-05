Fatih Tekke, karda güreşti

Trabzonspor, Süper Lig’in 28. haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederek puanını 63’e yükseltti ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Bordo-mavililer, kritik haftada aldığı galibiyetle hem serisini sürdürdü hem de şampiyonluk takibini bırakmadı.

Karadeniz ekibi, '3 Büyükler' karşısında 882 günlük galibiyet hasretine de son verdi.

ZAFERİ KUTLADI

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, zaferin keyfini Trabzon'un karla kaplı yaylalarında kutladı.

Tekke, Trabzon futbolunun efsane isimlerinden biri olan ve 'Tabutçu Ali' lakabıyla tanınan eski futbolcu Ali Yılmaz ile bir araya geldi.

GÜREŞ TUTTU

Efsane isim Tabutçu Ali ile kar üstünde güreş tutarak galibiyeti kutlayan Tekke'nin o görüntüleri, sosyal medyada büyük beğeni topladı.