Fatih Terim: Her şey yolunda

Fatih Terim, ayrılık iddialarına Twitter'dan cevap verdi. Deneyimli teknik adam "Her şey yolunda" diyerek toplantıdan olumsuz bir karar çıkmadığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'in de Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı sonrası yönetimi hedef alan demeçleri sonrası toplantı kararı aldı.

TARAFTARA MESAJ

Türk Telekom Arena'da gerçekleştirilen toplantıya Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Kaan Kançal ve Yusuf Günay ile teknik direktör Fatih Terim katıldı.

Toplantı sonrasında Twitter hesabından paylaşım yapan Fatih Terim, "Her şey yolunda" diyerek taraftarın yüreğine su serpti.

Tecrübeli hocanın toplantıda istifa edeceği iddia ediliyordu.

NE OLMUŞTU

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, yakın bir dostu ile yaptığı sohbet sırasında oynana futboldan memnun olmadığını dile getirmesi kamuoyunda tartışmaların fitilini ateşlemişti.

Cengiz, "Üzülmek neymiş deliriyorum. Bu pandemi, milli maç araları hiç yaramıyor bize... Galatasaray dinleniyor sadece... Sonuçlar ortada... Oysa kıran kırana maçlarla alışılmışın dışına taşan bir rekabet ortamı oluşmasını, o ortamda Galatasaray’ın da yer almasını isterim ben. Çıta yükselsin, adrenalin artsın. Ama onca çabaya, verilen emeğe rağmen karşılığını alamıyorsunuz.” diyerek milli aralarda takımın yeteri kadar çalışmadığını ima ederek açık bir şekilde Fatih Terim'i hedef almıştı.

YÖNETİMİ AÇIK BİR DİLLE ELEŞTİRMİŞTİ

Bu açıklamaların ardından BB Erzurumspor maçının ardından suskunluğunu bozan Fatih Terim, "Kaybettiğinizde suçlu tek kişi ama kazandığınızda kazanan herkestir bizde de böyle oldu. Şimdi ben defalarca Galatasaray ve Galatasaray taraftarından kopartıldım. Hem de nasıl kopartıldığımız da çok açık. Sonrasında haklılığımız ortaya çıkmasına rağmen bir boşluk bir süreç yaşandı Galatasaray'da. Devamlılık çok daha başka başarılar getirebilirdi. O yüzden bu sefer gelirken Galatasaray taraftarına bir söz verdim. Normal olarak herkes benim karakterimin nasıl olduğunu bilir. Ben iki, üç senedir burada olan biri değilim 50 senedir bu camianın içindeyim ve her geldiğimde bir şekilde Galatasaray taraftarından kopartıldım. Bir şekilde bu sefer gelirken onlara bir söz verdim ve bu sözümü tutmaya çalışıyorum. Herkes benim neler yapabileceğimi bilmesine rağmen benim için as olan Galatasaray ve taraftarı olduğu için sabırla sessiz kalmaya çalışıyorum. Sanılmasın ki içeride ve dışarıdakilerin niyetlerini, hesaplarının arkamdan planlarını bilmiyorum. Her şeyin farkındayım, yine söylüyorum benim Galatasaray taraftarına sözüm var ama bilinsin ki kimsenin ne arkasında ne de yanındayım." diyerek yönetimi açık açık eleştirmişti.