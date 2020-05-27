Fatih Terim, plazma bağışı çağrısı yaptı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kızılay'a plazma bağışı yapılması için çağrıda bulundu.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve geçtiğimiz ay bu sebeple hastanede yatan, daha sonra da hastalığı yenen Fatih Terim, Kızılay'a plazma bağışı yapılması için çağrıda bulundu.

Hastalığı yenenlerden alınan plazma bağışı birçok hastaya umut olurken, Terim de sosyal sorumluluk kapsamında vatandaşlara çağrı yaptı.

"PLAZMANI BAĞIŞLA, UMUT OL"

İyileştiği için mücadelenin bitmediğini söyleyen Fatih Terim, "Canla, kanla, koronavirüsle mücadeleye devam edeceğiz. Sen de bu virüse karşı zafer kazandıysan binlerce insana umut olabilirsin. Plazmanı Kızılay'a bağışla, Kızılay da senin için hastanelere ulaştırsın." diyerek çektiği videoyu paylaştı.

Fatih Terim, plazma bağışı çağrısı yaptı

KIZILAY'DAN TERİM'E TEŞEKKÜR

Kızılay da resmi sosyal medya sayfasından Fatih Terim'e teşekkür ederek, "Kovid-19 ile mücadelesinden galip ayrılan Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'e plazma bağış çağrıları için teşekkür eder, tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." açıklamasını yaptı.