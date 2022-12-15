Fatih Terim'den Katar'a övgü

Dünya Kupası'nda final heyecanı yaşanırken, maçları takip eden Fatih Terim'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na özel davetli olarak katıldı.

Çeyrek final ve yarı final maçlarını takip eden Terim, eski futbolcuları ve dünyaca ünlü isimlerle de bir araya geldi.

"Kusursuz yapılan organizasyon"

Turnuva gözlemlerini anlatan Terim, sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı:

"86'da Meksika'da başladı Dünya Kupası maceram… O günden beri katıldığım her turnuvada, sadece futbolu değil; insanı, ülkeyi, kültürü ve organizasyonu izledim. Anladım ki önyargılarımızdan, ezberlerimizden daha önemlisi, değişimin kendisi ve neredeyse kusursuzca yapılabilen organizasyonmuş. Yoğun liglerin ve kupa finallerinin ardından 40 derece sıcaklıklar yerine Kasım-Aralık'ta da Dünya Kupası olurmuş. Katar sanıldığının aksine beklentinin üzerinde bir işe ve disiplinli bir organizasyona imza atabilirmiş.

Futbol, sadece belli ülkelerin ve coğrafyaların değil, dünyanın sporuymuş. Favori takımlar değil, sürpriz ülkeler de buradayız mesajı verebilirmiş. En önemlisi bir Dünya Kupası'nı daha geride bırakırken; oynaması, yönetmesi, izlemesi, tanıklık etmesi en keyifli anların hepsinde futbol varmış."







