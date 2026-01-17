Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 18. haftasında yarın Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.

İDMANDAN NOTLAR

Salonda core çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan ısınma, çabukluk ve pas idmanlarıyla devam etti. Futbolcular taktik ve bireysel antrenmanlarla günü sonlandırdı.

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün özel uçakla Antalya'ya gidecek.

FENERBAHÇE, ALANYASPOR DEPLASMANINDA

Alanyaspor-Fenerbahçe mücadelesi yarın saat 20.00'de Alanya Oba Stadı'nda oynanacak.