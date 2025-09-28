Fenerbahçe, Antalyaspor maçında penaltı kazandı

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 65. dakikada penaltıdan Anderson Talisca ile 90+2. dakikada Sebastian Szymanski'den geldi.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında penaltı kararı çıktı.

PENALTI NASIL GELİŞTİ?

Dakikalar 62'yi gösterdiğinde Fenerbahçe'nin sağ kanattan gelişen atağında Nene çaprazdan içeri sokulup ortasını yaptı.

Savunmadan seken topa kafayla tekrar hamle yapmak isteyen Nene, ceza alanı yan çizgisinin hemen üzerine Paal'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Yılmaz, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

PENALTI GOLÜ TALISCA'DAN

65. dakikada Anderson Talisca Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

Sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltıda topun başına geçen Talisca sol ayağıyla kendi soluna yerden vurdu ve kaleciyi terse yatırıp ağları havalandırdı.

TRİBÜNLER TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Talisca penaltı atmak için topu alınca tribünlerden yıldız oyuncuya tepkiler yükseldi.

Golün ardından Fenerbahçeli oyuncular takım arkadaşlarına destekte bulundu.

İKİ KEZ KAÇIRMIŞTI

Süper Lig'de bu sezon önce Göztepe, daha sonra ise Alanyaspor penaltı kaçıran Brezilyalı isim, bu kez ağları sarsmayı başardı.