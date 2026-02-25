Çağrı Hakan Balta resmen Fenerbahçe'de: İlk antrenmanına çıktı!

Galatasaray altyapısında yetişen ve kulübün efsane isimlerinden Hakan Balta'nın oğlu olan Hakan Çağrı Balta, kariyeri için ses getirecek bir adım attı.

17 yaşındaki genç futbolcu, Galatasaray'dan gelen sözleşme teklifini kabul etmedi ve takımdan ayrılma kararı almıştı.

Fenerbahçe'yle Galatasaray'ı karşı karşıya getiren transfer sonuçlandı...

FLORYA'DAN KADIKÖY'E UZANAN YOLCULUK...

Bu kapsamda Fenerbahçe, kadrosunu eski Galatasaraylı Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Hakan Balta ile güçlendirdi.

Yeni transfer, Nottingham Forest maçı öncesinde Fenerbahçe formasıyla ilk antrenmanına çıktı.

Teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanışan genç oyuncunun oldukça istekli olduğu gözlendi.

FENERBAHÇE'YLE İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Fenerbahçe'de Çağrı Hakan Balta'nın kısa sürede takıma adapte edilmesi ve performansına göre maç kadrolarında değerlendirilmesi bekleniyor.

Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'a bu transfer için 3-4 Milyon TL yetiştiricilik bedeli ve sonraki transferden de yüzde 10 pay ödeyecek.

Galatasaray'ın U19 takımında bu sezon 21 maçta süre bulan Çağrı Balta, 6 kez ağları havalandırdı.