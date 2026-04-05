Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde gözler kaleciler ve golcülerde

Süper Lig'in 28. haftasında bugün saat 20.00'de karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş'ta gözler, iki takımın kalecilerinde olacak.

Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak müsabakada sarı-lacivertlilerin kalesinde Ederson olacak.

Beşiktaş'ta ise teknik direktör Sergen Yalçın, eldivenleri Ersin Destanoğlu'na teslim edecek.

İki kalecinin sergileyeceği performans, derbide takımlarının alacağı sonuca doğrudan etki edecek.

EDERSON DERBİLERDE YENİLGİ GÖRMEDİ

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı kaleci Ederson, Türkiye'de şu ana kadar 2'si Süper Lig, 1'i Süper Kupa olmak üzere 3 derbi maçta forma giydi.

Sezonun ilk yarısında konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-2 yenen Fenerbahçe, iç sahada ise Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

Her iki maçta da kalesinde gol gören Brezilyalı file bekçisi, Süper Kupa finalinde ise Galatasaray karşısında kalesini gole kapattı.

Fenerbahçe mücadeleden 2-0 galip ayrılırken, Ederson da Türkiye'deki ilk sezonunda kupa kazanma mutluluğu yaşadı.

Bu sezon 20'si Süper Lig olmak üzere 31 resmi maçta Fenerbahçe forması giyen Ederson, 11 mücadelede gol yemezken, kalesinde 31 gol gördü.

32 yaşındaki kaleci, kariyerinde ise birçok derbi mücadelesinde boy gösterdi.

Portekiz'de Benfica forması giydiği dönemde 3 kez Lizbon derbisinde Sporting'e karşı sahaya çıkan Ederson, bu mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşarken kalesinde 2 gol gördü.

Benfica'nın ardından Manchester City'ye transfer olan Brezilyalı kaleci, Manchester United'a 17 kez rakip oldu.

16'sı Premier Lig, 1'i de "Community Shield" olmak üzere 17 maçta Manchester United'a karşı sahaya çıkan Ederson, bu mücadelelerde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Manchester United'la oynanan 17 maçın 5'inde kalesini gole kapatan Ederson, 12 mücadelede ise 21 gol yedi.

Manchester City, Ederson'un forma giydiği maçlarda Manchester United filelerini 31 kez havalandırdı.

ERSİN DESTANOĞLU, BU SEZON DERBİLERDE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ın oturmasıyla birlikte eldivenleri teslim alan Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı takımın çıktığı son 19 lig maçında sahadaydı.

25 yaşındaki file bekçisi, bu maçların 7'sinde rakiplere gol izni vermezken, 12 mücadelede ise kalesinde 20 gol gördü.

Beşiktaş, bu sezon Ersin Destanoğlu'nun oynadığı 19 lig maçında 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Yaşanan 2 yenilgi ise derbi maçlardaydı. Sezonun ilk yarısında iç sahada oynanan Fenerbahçe mücadelesini 3-2 kaybeden siyah-beyazlılar, ikinci yarıda iç sahada çıktığı Galatasaray derbisinden de 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

Beşiktaş formasıyla ligde 6 kez Fenerbahçe'ye rakip olan Ersin Destanoğlu, bu maçlarda ise 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. 25 yaşındaki eldiven, 6 mücadelede kalesinde 7 gol gördü.

Ersin Destanoğlu, bu sezon ilk derbi galibiyetini Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği mücadelede yaşadı.

GOL YOLLARI

Zorlu mücadelede futbolseverler, bir yandan da yıldız golcülerin büyük rekabetine tanık olacak.

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Cengiz Ünder ve Hyeon-gyu Oh ile Fenerbahçe'de Anderson Talisca, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Dorgeles Nene'nin performansı derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.

FENERBAHÇE'NİN EN BÜYÜK GOL SİLAHI TALISCA

Sarı-lacivertlilerde 32 yaşındaki forvet oyuncusu Anderson Talisca, takımının en golcü ismi olarak dikkati çekiyor.

Süper Lig'de 13, Avrupa kupalarında 5, Türkiye Kupası'nda ise 3 golü bulunan deneyimli golcü, toplamda 21 kez rakip ağları havalandırdı.

Sakatlığını atlatarak yeşil sahalara dönen Talisca, derbide takımının en büyük kozu olacak.

BEŞİKTAŞ'IN EN GOLCÜSÜ KAPTAN ORKUN KÖKÇÜ

Siyah-beyazlılarda kaptan Orkun Kökçü, derbide Beşiktaş'ın gol umudu olacak.

Sezona beklentilerin uzağında bir performansla giren ancak daha sonra hem siyah-beyazlı hem de milli formayla etkili maçlar çıkaran 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, ligde 6, Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere 7 gol kaydetti.

Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta 6 gol atan Orkun Kökçü, derbide Fenerbahçe ağlarını da havalandırmanın hesaplarını yapıyor.

MARCO ASENSIO'DAN 13 GOLLÜK KATKI

Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncusu Marco Asensio, Beşiktaş derbisinde de takımının gol silahlarından biri olacak.

Sezonun ilk yarısında oynanan derbide takımına 1 gollük katkı veren Asensio, bu sezon 36 maçta 13 gol attı.

Ligde son 4 maçta gol sevinci yaşayamayan İspanyol golcü, Beşiktaş karşısında suskunluğunu bozmak istiyor.

CERNY VE TOURE, FENERBAHÇE MAÇLARINI SEVİYOR

Siyah-beyazlılarda kanat oyuncuları Vaclav Cerny ve El Bilal Toure, Fenerbahçe derbisinde Sergen Yalçın'ın en güvendiği isimler arasında yer alıyor.

Cerny, bu sezon Beşiktaş formasıyla lig ve kupada çıktığı 25 maçta 6 gollük skor katkısı verdi.

Çek futbolcu, kupada takımının 2-1 kazandığı derbide galibiyeti getiren gollerin altına imzasını attı.

Siyah-beyazlı ekibin bir diğer kanat oyuncusu El Bilal Toure de aynı organizasyonlarda mücadele ettiği 18 maçta 6 kez rakip ağları havalandırdı.

Malili oyuncu, ligde sezonun ilk yarısındaki Fenerbahçe derbisinde takımının attığı ilk golü kaydetmişti.

Cerny ile sakatlığını atlatarak takıma geri dönen Toure, derbide "büyük" maç performansını sürdürmek isteyecek.

KEREM AKTÜRKOĞLU VE NENE'DEN TOPLAM 21 GOL

Fenerbahçe'nin forvet oyuncuları Kerem Aktürkoğlu ve Dorgeles Nene, sarı-lacivertli takıma toplam 21 golle katkı sağladı.

A Milli Takım ile 2026 FIFA Dünya Kupası biletini alan ve aynı zamanda Türkiye'ye galibiyeti getiren gole imza atan milli futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla 36 karşılaşmada 11 kez gol sevinci yaşadı.

Malili oyuncu Nene ise ligde son maçta "hat trick" yaptı.

Gaziantep FK maçında takımının aldığı 4-1 galibiyete 3 golle katkı veren Nene, Fenerbahçe formasıyla 35 maçta 10 kez rakip ağları sarstı.

İki oyuncu da teknik direktör Domenico Tedesco'nun derbide önemli kozları arasında yer alıyor.

Öte yandan Fenerbahçe'de Archie Brown 4, Sidiki Cherif 3, Anthony Musaba, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek ve Milan Skriniar 2'şer; Jayden Oosterwolde, Mert Müldür, Nelson Semedo, Fred ve N'Golo Kante birer gol atmayı başardı.

BEŞİKTAŞ'TA OH VE CENGİZ ÜNDER'DEN 5'ER GOL

Siyah-beyazlı takımın sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder ve devre arasında transfer ettiği Hyeon-gyu Oh, 5'er golle ön plana çıkıyor.

Bu sezon toplam 24 maçta görev yapan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, 5 gol kaydetti.

Ligde 8 maçtır suskun olan Cengiz, derbide yeniden gol sevinci yaşamak istiyor.

Siyah-beyazlıların kış transfer döneminde renklerine bağladığı golcü oyuncu Oh ise Beşiktaş formasıyla 8 maçta 5 kez rakip ağları havalandırdı.

Güney Koreli futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın derbide en güvendiği isimlerin başında geliyor.

Beşiktaş'ta ayrıca Jota Silva 3, Amir Murillo, Milot Rashica, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz ve Junior Olaitan 2'şer, Emirhan Topçu, Tiago Djalo, Emmanuel Agbadou, Salih Uçan ve Mustafa Hekimoğlu da birer gol kaydetti.