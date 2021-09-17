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    Fenerbahçe bu sezon oynadığı maçları kaybetmedi

    Fenerbahçe bu sezon oynadığı maçları kaybetmedi

    Frankfurt deplasmanında 1 puanla dönen sarı lacivertliler, bu sezon yenilmezlik serisini devam ettirdi.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2021 - 09:21
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 09:30
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    UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Eintracht Frankfurt'a konuk oldu.

    Fenerbahçe, 10. dakikada Mesut Özil ile öne geçti. Eintracht Frankfurt, 41. dakikada Sam Lammers ile skoru eşitledi.

    90+2. dakikada Pelkas, penaltı vuruşundan faydalanamadı. Dönen topu Berisha tamamladı ancak VAR uyarısıyla bu gol iptal edildi.

    Frankfurt ile 2006'daki maçtan sonra ikinci kez karşılaşan ve berabere kalan Fenerbahçe, gruba 1 puanla başladı.

    Fenerbahçe bu sezon oynadığı maçları kaybetmedi #1

    MAĞLUBİYETLE TANIŞMADI

    HJK Helsinki’yi her iki maçta da yenerek gruplara adını yazdıran Fenerbahçe, bu sezon oynadığı hazırlık maçları dahil hiçbir karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılmadı.

    Fenerbahçe'nin Süper Lig'de de 3 galibiyet 1 beraberliği var.

    Fenerbahçe bu sezon oynadığı maçları kaybetmedi #2

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