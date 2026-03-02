Fenerbahçe direkleri dövüyor: 24 haftada 17 kez...

Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'la berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında 2 puan bıraktı.

Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkının 4'e çıkmasına engel olamayan sarı-lacivertlilerin canı, bu sezon direklerden çok yandı.

DİREKTEN DÖNEN TOPLARDA ZİRVEDE

Fenerbahçe son olarak, Antalyaspor maçının son dakikasında Dorgeles Nene'nin şutunda direği aşamadı.

Malili futbolcu, vuruşu sonrası büyük bir üzüntüyle yere yığıldı kaldı ve bir süre kalkamadı.

Direkten dönen şutun ardından ortaya ilginç bir istatistik çıktı.

24 HAFTADA 17 KEZ DİREKLERE TAKILDI

Buna göre Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de en fazla şutu direkten dönen takım oldu.

Sezonun 24 haftası geride kalırken, sarı-lacivertlilerin 17 vuruşu direklere takıldı.