Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ilk 11'leri Süper Lig'deki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, kazanması halinde liderliği Galatasaray'dan devralacak. Galatasaray ise derbiden galibiyetle ayrılması durumunda en yakın rakibi olan Fenerbahçe ile puan farkını 4'e yükseltecek.

Göster Hızlı Özet Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı derbiyi kazanırsa liderliği alacak.

Galatasaray ise galip gelirse puan farkını 4'e çıkaracak.

Maç, saat 20.00'de Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda yapılacak. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide bu akşam Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Mücadelede Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ali Şansalan. FENERBAHÇE GALİP GELİRSE LİDER OLACAK Fenerbahçe, 4'ü Avrupa'da olmak üzere oynadığı son 11 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı. Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, bu kulvarda oynadığı son 5 maçı kazanarak önemli bir seri yakaladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya Galatasaray'ın 1 puan arkasından 31 puanla 2. sırada girdi. Sarı-lacivertliler, seyircisi önünde galip gelmesi durumunda haftayı lider tamamlayacak. GALATASARAY LİDERLİĞİ KORUMAK İSTİYOR Süper Lig'de geride kalan 13 müsabakada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 32 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider girdi. Okan Buruk'un öğrencileri, lider gideceği Kadıköy deplasmanından koltuğunu koruyarak dönmek için mücadele edecek. Ligde henüz yenilgi yaşamayan Fenerbahçe ise 9 galibiyet, 4 beraberlikle 31 puan elde etti. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde liderliği almaya çalışacak. İLK 11'LER Eshspor Haberleri Kadıköy'de görsel şölen

