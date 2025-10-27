Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı art arda 10. kez mağlup etti

- Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı Süper Lig'in 10. haftasında 4-0 yendi.
- Bu galibiyetle Fenerbahçe, rakibine karşı üst üste 10. kez kazanmış oldu.
- Fenerbahçe, toplam puanını 22'ye yükseltti.
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Gaziantep FK'yı Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca'nın 2'şer golüyle 4-0 yendi.
Tedesco'nun öğrencileri ligde puanını 22'ye yükseltti.
Sarı-lacivertliler, kırmızı-siyahlılara karşı üstünlüğü bu maçta da devam ederken, son yıllarda elde ettiği galibiyet serisini bugün 10 maça çıkardı.
SON YENİLGİ 2021'DE
Fenerbahçe, 8'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere oynanan 10 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.
Gaziantep ekibi, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 13 Aralık 2021'de 3-2'lik skorla aldı.