Fenerbahçe hazırlıkları! Beşiktaş, günün ikinci idmanını yaptı

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına devam etti.
Süper Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazar günü derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanında kondisyon ve taktik çalışıldığı belirtildi.
ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ
Isınma koşularıyla başlayan idmanın minyatür kale maçların ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.
