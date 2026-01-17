Fenerbahçe ile Alanyaspor Süper Lig'de 20. randevuda

- Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de 20. kez karşılaşacak.
- 19 maçta Fenerbahçe 11 galibiyet alırken, 3 kez Alanyaspor kazandı ve 5 maç berabere bitti.
- Fenerbahçe, Alanya'da bugüne kadar 9 maçta 6 galibiyet alıp 1 beraberlik yaşadı ve 2 kez mağlup oldu.
Süper Lig'in 18. haftasında yarın karşılaşacak Fenerbahçe ile Alanyaspor, 20. kez ligde mücadele edecek.
İki ekibin bugüne kadar 19 lig mücadelesinde Fenerbahçe 11 kez sahadan galip ayrılırken 5 maç beraberlikle sonuçlandı.
Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.
Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 41 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 19 gol gördü.
ALANYA'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe, Alanyaspor ile ligde bugüne kadar 9 kez deplasmanda karşılaştı.
Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 6 kez kazanırken 2 mücadelede ev sahibi ekip sahadan galip ayrıldı, 1 müsabaka ise berabere sonuçlandı.
Fenerbahçe, Alanya deplasmanında 19 gol atarken kalesinde 10 gole engel olamadı.
EN FARKLI GALİBİYETLER
İki takım arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 5-0'lık sonuçla aldı.
Resmi mücadelelerde alınan en farklı skor ise 23 Ocak 2008'de oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde ortaya çıktı. Fenerbahçe, rakibini deplasmanda 10-3 mağlup etmeyi başardı.
Alanyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetini ise 16 Eylül 2019'da 3-1'lik skorla elde etti.
FENERBAHÇE SON MAĞLUBİYETİNİ EVİNDE YAŞAMIŞTI
Fenerbahçe, ligde Alanyaspor karşısında son mağlubiyetini evinde yaşadı.
Alanyaspor, 2021-2022 sezonunda sarı-lacivertli ekibi İstanbul'da 2-1 yendi.
Rakibiyle oynadığı son 9 karşılaşmadan 7 galibiyet, 2 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, son yenilgisini 10 maç önce yaşadı.