Fenerbahçe ile Antalyaspor 60. randevuda

Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında lig maçlarında sarı-lacivertli ekibin, rakibine karşı galibiyet sayılarında 40-8 üstünlüğü bulunuyor.
Fenerbahçe, Antalyaspor ile yarın Süper Lig'de 60. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekibin bugüne kadar karşılaştığı 59 lig mücadelesinde Fenerbahçe 40 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 11 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Antalyaspor, 8 kez Fenerbahçe'den 3 puan almayı başardı.
Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 109 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 47 gol gördü.
ANTALYA'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe, Antalyaspor ile ligde bugüne kadar 29 kez deplasmanda karşılaştı.
Sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların 15'inden galibiyetle ayrılırken, Akdeniz ekibi ise 5 maçta 3 puana uzandı. 9 mücadelede ise kazanan çıkmadı.
Bu maçlarda Fenerbahçe'nin attığı 40 gole, Antalyaspor 25 golle karşılık verdi.
EN FARKLI GALİBİYETLER
Fenerbahçe, rekabetteki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda sahasında 5-0'lık sonuçla elde etti.
Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetlerine 5 Şubat 2016'da sahasında 4-2 ve 29 Ekim 2012'de deplasmanda 3-1'lik skorla ulaştı.
İki ekibin en gollü maçı, Antalya'da oynandı. 30 Aralık 1984'te oynanan müsabakada Fenerbahçe, rakibini 4-3 mağlup etti.
FENERBAHÇE SON 12 MAÇTA YENİLMEDİ
Fenerbahçe, iki takım arasında ligde oynanan son 12 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.
Sarı-lacivertli ekip, söz konusu dönemde 9 galibiyet alırken, 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe bu maçlarda 24 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.
Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini 4 Ekim 2019'da deplasmanda 1-0'lık skorla aldı.
SON 7 MAÇINI KAZANDI
Fenerbahçe, ligde rakibiyle oynadığı son 7 mücadeleden galibiyetle ayrılmayı başardı.
Sarı-lacivertliler, bu süreçte 16 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.
Fenerbahçe, kazandığı son 4 maçta ise rakibine gol şansı tanımadı.