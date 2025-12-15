Abone ol: Google News

Fenerbahçe - Konyaspor: Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 15.12.2025 08:48
Fenerbahçe - Konyaspor: Muhtemel 11'ler
  • Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'u konuk edecek.
  • Fenerbahçe, namağlup serisini sürdürmek adına 4 önemli oyuncusundan yoksun mücadele edecek.
  • Maç, Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve hakem Ozan Ergün tarafından yönetilecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

SON 2 MAÇINDA KAZANAMADI

Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, son 2 maçında evinde Galatasaray ve deplasmanda RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak 4 puan kaybetmişti.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 33 puanla 3. sırada girdi.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, İsmail, Oğuz, Talisca, Kerem, Duran

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Yasir, Guilherme, Jin-Ho Jo, Bardhi, Melih, Bjorlo, Muleka, Umut 

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra milli takımlarında görev alan Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Eshspor Haberleri