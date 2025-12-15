Fenerbahçe - Konyaspor: Muhtemel 11'ler

- Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'u konuk edecek.
- Fenerbahçe, namağlup serisini sürdürmek adına 4 önemli oyuncusundan yoksun mücadele edecek.
- Maç, Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve hakem Ozan Ergün tarafından yönetilecek.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
SON 2 MAÇINDA KAZANAMADI
Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, son 2 maçında evinde Galatasaray ve deplasmanda RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak 4 puan kaybetmişti.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 33 puanla 3. sırada girdi.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, İsmail, Oğuz, Talisca, Kerem, Duran
Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Yasir, Guilherme, Jin-Ho Jo, Bardhi, Melih, Bjorlo, Muleka, Umut
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Konyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra milli takımlarında görev alan Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene, karşılaşmada forma giyemeyecek.