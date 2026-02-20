Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı İngiliz basınının gündeminde

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe sahasında Nottingham Forest’ı ağırladı.

Karşılaşma İngiliz ekibinin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İlk maçta 3 farklı kaybeden sarı-lacivertliler, rövanş öncesi tur şansını zora soktu.

Karşılaşmanın ardından İngiliz basınında mücadeleye geniş yer ayrıldı.

Fenerbahçe maçına Vitor Pereira ile çıkılmasının Nottingham Forest adına doğru bir karar olduğunun altı çizildi.

İşte İngiliz basınında Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı için atılan manşetler...

THE GUARDIAN: İSTANBUL'DA GEÇİRDİKLERİ AKŞAMI UNUTMAYACAKLAR!

Nottingham Forest, Fenerbahçe'yi domine ederek maçı kazandı. Deplasmana giden 1200 taraftar, İstanbul'da geçirdikleri bu akşamı kolay kolay unutmayacaklar. Sadece üç antrenman seansının ardından, Pereira'nın teknik direktör olarak ilk maçı, Forest'ın Fenerbahçe karşısında aldığı ve Avrupa Ligi son 16 turuna yükselme yolunda önemli bir adım atmasını sağlayan etkileyici galibiyetten daha çarpıcı olamazdı. Maçın sonunda Forest taraftarları "Her hafta sizinle oynayabilir miyiz?" ve "O meşhur atmosferiniz nerede?" diye tezahürat yapıyorlardı. Geçen Eylül ayında göreve geldiğinden bu yana sadece üç maç kaybeden Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, inanamayan bir şekilde başını salladı, ancak daha fazla acı yaşandı.

TELEGRAPH: TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ İŞE YARADI

Nottingham Forest, Fenerbahçe'yi farklı bir skorla mağlup ederek teknik direktör değişikliğinin işe yaradığını gösterdi. Yani belki de Nottingham Forest'ın bir sezonda üç teknik direktörü birden kovması o kadar da çılgınca bir karar değilmiş. Vitor Pereira, bu ilk zaferini bir termos çayla kutladı.

SKYSPORTS: İSTANBUL'DAKİ DÜŞMANCA KARŞILAMAYA RAĞMEN YILMAMAK...

Fenerbahçe 0-3 Nottingham Forest: Vitor Pereira, takımını Avrupa Ligi eleme turunda kontrol altına almak için mükemmel bir başlangıç yaptı. Sean Dyche'ın yerine sadece dört gün önce atanmasına rağmen Pereira, Forest'ın üç maçlık galibiyetsiz serisini sona erdirerek onları turda avantajlı konuma getirdi. Avrupa'da galibiyet ve gol yemeden maçı tamamlamak, İstanbul'daki düşmanca karşılamaya rağmen yılmamak, City Ground'daki yeni yönetim için etkileyici bir başlangıç ​​oldu.

THE SUN: RÜYA GİBİ BİR BAŞLANGIÇ

Vitor Pereira rüya gibi bir başlangıç yaptı. Yeni teknik direktörün getirdiği inanılmaz sıçrama yaşandı, Avrupa Ligi son 16 turuna bir adım daha yaklaşıldı. Bu görüntünün ışığında Nottingham Forest'ın Premier Lig'den düşmesi çok yazık olur. Pereira, balayı dönemleri ve kısa süreli toparlanmalar konusunda uzman.

BBC: FARKLI ŞEKİLDE MAĞLUP ETTİ

Vitor Pereira, Nottingham Forest'ın yeni teknik direktörü olarak göreve mükemmel bir başlangıç yaptı ve Avrupa Ligi eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'yi şık bir şekilde mağlup etti. Konuk ekip maçın başından sonuna kadar üstünlük kurarak Avrupa kupalarındaki en büyük deplasman galibiyetini elde etti.

DAILY MAIL: FENERBAHÇE'Yİ DARMADAĞIN ETTİ

Vitor Pereira'nın mükemmel başlangıcı: Yeni Nottingham Forest teknik direktörü, Fenerbahçe'yi darmadağın etti. Sezon boyu saha içi ve saha dışında sık sık dağınık bir görüntü sergileyen Forest, İstanbul'da unutulmaz bir performans sergiledi, pahalı bir kadroyla sahaya çıkan Fenerbahçe'yi bozguna uğrattı.