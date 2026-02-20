Fenerbahçe'ye Milan Skriniar'dan kötü haber

Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Milan Skriniar'dan...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda konuk ettiği Nottingham Forest maçında, Milan Skriniar şoku yaşandı.

Karşılaşmanın 26. dakikasında sakatlanan Skriniar, maça devam edemedi ve yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.

Pas atmak istediği sırada sakatlanan Skriniar'ın durumu merak konusu oldu.

SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKMIŞTI

Domenico Tedesco, maç sonunda yaptığı açıklamada kötü haberi verdi ve "Skriniar'ın durumu ciddi görünüyor. Büyük bir problem. Yarın kontrol edeceğiz ama ciddi gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Tedesco, sakatlanan Skriniar ile sarı kart cezalısı durumuna düşen Oosterwolde'nin Nottingham Forest ile oynanacak rövanş maçında olmayacağını belirtti.

YAKLAŞIK 1 AY YOK

Öte yandan Milan Skriniar, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Tecrübeli stoperin nihai durumu ise bugün çekilecek MR sonrası netleşecek.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Milan Skriniar'ın formasından 1 ay uzak kalması halinde kaçıracağı maçlar şöyle:

Kasımpaşa - Süper Lig

Nottingham Forest (D) - UEFA Avrupa Ligi

Antalyaspor (D) - Süper Lig

Gaziantep FK (D) - Türkiye Kupası

Samsunspor - Süper Lig

Fatih Karagümrük (D) - Süper Lig