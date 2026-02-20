Ernest Muçi'den sosyal medya hamlesi: Beşiktaş'la ilgili paylaşımlarını kaldırdı

Beşiktaş'ın Arnavut 10 numarası Ernest Muçi, sezon başında Trabzonspor'a zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanmıştı.

Trabzonspor'da oynadığı 23 maçta takıma 13 gol ve 4 asistlik katkı sağlayan Ernest Muçi, sosyal medya hesabında önemli bir değişikliğe gitti.

BEŞİKTAŞ'LA İLGİLİ PAYLAŞIMLARININ ÇOĞUNU SİLDİ

Bordo-mavililerin Beşiktaş'tan kiraladığı Arnavut futbolcu, siyah-beyazlı formayı giydiği döneme ait paylaşımların büyük bölümünü kaldırdı.

Sildiği fotoğraflar arasında bordo-mavililere karşı kazanılan Süper Kupa finaline ait görüntüler de yer aldı.

Muçi, Beşiktaş'a ait sadece iki fotoğrafı bıraktı.

MUÇİ'NİN BONSERVİSİ

Öte yandan Trabzonspor, Arnavut futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanması durumunda Beşiktaş'a 5 taksit halinde 8.5 milyon euro ödeyecek.

Trabzonspor, Muçi transferi için KAP'a şu açıklamayı yapmıştı:

"Profesyonel futbolcu Ernest Muçi'nin, Kulübümüze, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş.'ye, kiralama bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 1.000.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Beşiktaş A.Ş.'ye, 5 (Beş) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödenecektir.