Fenerbahçe - Samsunspor - CANLI SKOR

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

GÜNCEL SKOR: FENERBAHÇE 1-2 SAMSUNSPOR

35' Tomasson ikinci goldeki ortaya benzer bir orta denedi bu sefer Ntcham kafa vurdu ancak top direkt olarak dışarıya gitti.

33' Samsunspor, Fenerbahçe yarı alanında pas yaparak savunmada boşluk arıyor.

32' Kerem'in ara pasında sol kanatta Asensio topla buluştu, içeriye çevirdiği topu Okan Koçuk kontrol etmekte zorlandı.

29' Mouandilmadji deplasman tribününe dönerek ayağa kalkın iaşreti yaptı.

26' Serbest vuruş sonrası Brown'ın Samsunspor kalecesi Okan Koçuk'a yaptığı harekete hakem faul kararı verdi.

25' Brown sol kanatta yerde kaldı hakem faul kararı verdi, Fenerbahçe kaleye çapraz noktadan serbest vuruş kullanacak.

23' Tomasson'un savunma arkasına sarkıp, sol kanattan çevirdiği topu kontrol ederek önüne alan Mouandilmadji net bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

23’ Gol… Fenerbahçe 1-2 Samsunspor (Marius)

21' Guendouzi'nin ceza sahası dışından çektiği şut direkten döndü!

20' Brown'ın sol kanattan orta denemesi savunmaya çarpıp kornere gitti.

18' Oosterwolde'nin ikili mücadelede yaptığı faul sonrası Samsunspor serbest vuruş kazandı.

16' Samsunspor'da Yunus Emre, yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

15' Musaba'nın sağ kanatta yerden çevirdiği ortaya Guendouzi, penaltı noktasından güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

15’ Gol… Fenerbahçe 1-1 Samsunspor (Guendouzi)

14' Kerem'in topuk pasında Kante topu kurtaramadı Fenerbahçe atağı yarıda kaldı.

11' Holse'nin sol kanattan açtığı ortaya Mouandilmadji yükselerek topu ağlara gönderdi.

11’ Gol… Fenerbahçe 0-1 Samsunspor (Marius)

10' Guendouzi rakip ceza sahasında topu kontrol etmek istersen Kasımpaşalı futbolcunun ayağına bastı hakem faul kararı verdi.

8' Tomasson'un sol kanattan içeriye çevirdiği topu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.

6' Cherif'in ara pası hızlı kaldı Brown yetişemedi, Fenerbahçeli oyuncular korner bekledi.

5' Kerem yerde kaldı hakem faul kararı verdi.

4' Samsunspor, oyun kurmaya çalışan Fenerbahçe savunma hattına baskı yaparak topla çıkmasını engellemeye çalışıyor.

2' Fenerbahçe maça topu kontrol ederek başladı.

1' Maç başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor ile sahasında mücadele ediyor.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan müsabaka 20.00'de başladı.

Oğuzhan Çakır'ın yönettiği maçta Candaş Elbil ve Bilal Gölen yardımcı hakem olarak görev yapıyor.

VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy oturuyor.

Mücadele beIN Sport 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Oosterwolde, Archie Brown, Levent , Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Cherif, Kerem

Samsunspor: Okan, Mendes, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Yunus Emre, Celil, Makoumbou, Holse, Ntcham, Mouandilmadji