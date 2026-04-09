Okan Buruk, Fatih Tekke'ye cevap verdi: Boy farkıyla açıklanamaz!

Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Göztepe’yi 3-1 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

Buruk, basın toplantısında Trabzonsporlu mevkidaşı Fatih Tekke'nin sözlerine gönderme yaptı.

TEKKE: TOPU 2 KISANIN ÜZERİNE ATMAMIZ GEREKTİĞİNE ÇALIŞTIK

Hatırlanacağı üzere Tekke, galibiyet sonrası yaptığı açıklamada hava topları ile ilgili çalışmalarından bahsederken Galatasaray'ı analiz ettiklerini ve ikinci golü bu şekilde bulduklarını söylemişti.

Tekke, "Galatasaray'ın duran toplarda ve özellikle yan atışlarda iki kısaları ön blokta olduğunu, oraya 3'lü koşmamız gerektiğini, topu 2 kısanın üzerine atmamız gerektiğini çalıştık." demişti.

"UZUNLUKLA ALAKALI BİR ŞEY DEĞİL"

Buruk ise Göztepe maçı sonrasında yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Trabzonspor uzun bir takım. 6 tane uzunu olan bir takıma karşı bire bir eşleşemiyorsunuz. Zaten alanda yaptığımız bir savunma vardı. Burada gelen oyuncuya blok yapmak önemliydi. Bugün de çok uzun bir takıma iki kafa golü attık. Bu sadece uzunlukla alakalı bir şey değil. Doğru pozisyon almak, rakibe dokunmak, engellemek hepsi çok önemli. Boy farkıyla bu işi açıklayabileceğiniz bir şey değil futbol." ifadelerini kullandı.