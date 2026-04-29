Trabzonsporlu Oulai'nin futbolcu olmasaydı seçeceği mesleği açıkladı

Trabzonspor'da Christ Inao Oulai, Trabzonspor Dergisi'nin 239. sayısına verdiği röportajda kariyeri, hedefleri ve kulüpteki yolculuğuna dair özel açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'a transfer oluş sürecini anlatarak sözlerine başlayan Oulai, "Trabzonspor projesi benim için çok değerli bir projeydi. Çünkü benim gibi birçok genç oyuncuya sahiptiler. Gençlere güveniyorlardı. Direkt olarak bu fikir hoşuma gitti." ifadelerini kullandı.

"MATEMATİKÇİ OLMAK İSTERDİM"

Oulai, daha sonra futbolcu olmasaydı yapmak istediği mesleği açıkladı.

20 yaşındaki Fildişi Sahilli genç orta saha, futbolcu olmasaydı matematikçi olmak isteyeceğini söyledi.

Oulai'nin konuyla ilgili sözleri şöyle:

Matematik hayatın her alanında yanımızdadır, problem çözmeden planlamalara, her türlü konuda doğru kararlar vermemizi sağlayan bilimdir ve ben bu bilimi çok seviyorum. Evet, bu ilgim sahada da bana yardımcı oluyor, sık sık hesap yapıyorum. Mesafeyi ayarlamaya, topu nasıl aldığımı ve nasıl vereceğimi hesaplamaya çalışıyorum. Tüm bunlarda matematik yardımcı oluyor. Olayın özü aslında şu, gençler okula gidin, eğitim çok önemli, faydası inanılmaz çok.