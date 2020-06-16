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    Fenerbahçe-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe, Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2020 - 08:38
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    Fenerbahçe-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Türkiye Kupası'nda derbi günü...

    Fenerbahçe ile Trabznspor, bu akşam saat 20.45'te Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.

    İki takım arasında oynanan ilk maçı bordo-mavililer 2-1 kazanmıştı.

    EKSİKLER

    Kritik karşılaşma öncesi ev sahibi Fenerbahçe'de iki isim Trabzonspor maçında sahada olamayacak.

    Süper Lig'deki Kayserispor maçında direkt kırmızı kart gören Ozan Tufan ve apandisit ameliyat olduğu açıklanan Max Kruse kadroda yer alamayacak.

    Trabzonspor'da ise; ligde oynanan Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme takımını yalnız bırakacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe
    Altay
    Dirar
    Falette
    Serdar
    Hasan Ali
    Gustavo
    Emre
    Mehmet Ekici
    Deniz Türüç
    Rodrigues
    Vedat Muric

    Trabzonspor
    Uğurcan
    Pereira
    Da Costa
    Campi
    Novak
    Ndiaye
    Abdülkadir Parmak (Sosa)
    Abdülkadir Ömür
    Ekuban
    Nwakaeme
    Sörloth

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