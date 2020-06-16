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Fenerbahçe-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 16.06.2020 - 08:38
Türkiye Kupası'nda derbi günü...
Fenerbahçe ile Trabznspor, bu akşam saat 20.45'te Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.
İki takım arasında oynanan ilk maçı bordo-mavililer 2-1 kazanmıştı.
EKSİKLER
Kritik karşılaşma öncesi ev sahibi Fenerbahçe'de iki isim Trabzonspor maçında sahada olamayacak.
Süper Lig'deki Kayserispor maçında direkt kırmızı kart gören Ozan Tufan ve apandisit ameliyat olduğu açıklanan Max Kruse kadroda yer alamayacak.
Trabzonspor'da ise; ligde oynanan Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme takımını yalnız bırakacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe
Altay
Dirar
Falette
Serdar
Hasan Ali
Gustavo
Emre
Mehmet Ekici
Deniz Türüç
Rodrigues
Vedat Muric
Trabzonspor
Uğurcan
Pereira
Da Costa
Campi
Novak
Ndiaye
Abdülkadir Parmak (Sosa)
Abdülkadir Ömür
Ekuban
Nwakaeme
Sörloth