Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski hocası Cristoph Daum yoğun bakıma kaldırıldı Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'u çalıştıran Cristoph Daum'un yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

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Süper Lig şampiyonluğu da yaşayan 69 yaşındaki Christoph Daum'dan kötü haber...

Alman basınından Bild'in aktardığına göre kanser tedavisi gören Alman teknik adam, New York'ta yoğun bakıma alındı.

Teknik direktörlük kariyerine Köln'de başlayan Christoph Daum, daha sonra Stuttgart, Beşiktaş, Bayer Leverkusen, Austria Wien, Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt, Club Brugge, Bursaspor ve Romanya Milli Takımı'nı çalıştırdı.

Türkiye kariyerinde Beşiktaş'la 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu, Fenerbahçe'de ise 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Daha önce kansere yakalandığını duyuran tecrübeli çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe'yi ziyaret etmişti.