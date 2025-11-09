Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçının hakemini şikayet etti

Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Kayserispor’u 4-2 mağlup etti.

Fenerbahçe Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TAKIMIMIZ ÇOK İYİ MÜCADELE VERDİ"

Gürbüz, "Bugün takımımız çok iyi mücadele verdi. Hocamızı, teknik heyetimizi, oynayan, oynamayan bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum. Takımımız çok yoğun bir çalışma içerisinde. 1 haftada iki maç oynadık. Enerjileri hep yüksek, çok çalışıyorlar. Lig maratonu uzun. Maç maç bakıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Takım da çok iyi bir seviyeye gelmek üzere. Hocamızla birlikte çok iyi bir gayret içindeler. Bugün taraftara da ayrı bir paragraf açmak istiyoruz. Taraftarımızın yoğun ilgisi ve desteği takımımızı da yukarı çekiyor. Takım iyi oynadıkça taraftar yükseliyor, taraftar destek verdikçe takım yükseliyor. İkisi birbirini destekliyor. Taraftarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir milli ara var. Bu arayı çok iyi değerlendirip takımımızı daha iyi hale getirmeye çalışacağız. Milli takıma gitmeyen oyuncularla hocamız çok iyi bir çalışma dönemi geçirecek. Onlar da planlarını yaptılar" değerlendirmesinde bulundu.

"KENDİ YAPTIKLARIMIZLA İLGİLENİYORUZ"

Lig sürecine ve takımın hedeflerine değinen Gürbüz, "Biz, rakiplerimizin ne yaptığından daha çok kendi yaptıklarımızla ilgileniyoruz. Biz her maça 3 puan parolasıyla çıkıyoruz. Lig uzun bir maraton, tabii ki puan kayıpları olacak. Bu her takım için geçerli. Önemli olan daha az puan kaybı olması. Şimdiye kadar takımımız iyi gidiyor. Lig başındaki ufak tefek puan kayıpları dışında son birkaç hafta içerisinde çok iyi sonuçlar alıyoruz. Gün geçtikçe takımımızın enerjisi de yükseliyor. O da gelecek için umut verici. Biz bu maratonda daha çok maç maç kendi takımımızın sonuçlarına bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KÖTÜ NİYET OLMASIN İSTİYORUZ"

Devam eden bahis soruşturması ilgili de değerlendirmelerde bulunan Gürbüz, "Soruşturmayla ilgili daha önce de dedikodular vardı ama yaklaşık 10 gün oldu başlayalı. Biz zaten adil ve temiz bir lig olmasını istiyoruz. Hata yapmak insana mahsus, tabii ki olacak ama en az olmasını istiyoruz. Kötü niyet olmasın istiyoruz. Başka bir talebimiz yok" şeklinde konuştu.

"ONUNLA İLGİLİ SICAK BİR GELİŞME YOK"

Transfer süreciyle ilgili açıklamalarda da bulunan Gürbüz, "Transfer konusuna gelince, daha ocak ayına zaman var. Ertan Bey, ekibi, başkanımız ve hocamızla birlikte sürekli diyalog halindeler. Ocak ayı gelince duruma göre bakacağız. Tabii hocamızın talepleri de önemli ve yönetimde bununla ilgilenen ekibin de çalışmalarını harmanlayacaklar. Ocak ayındaki gelişmelere ve o zamana kadar takımdaki oyuncuların durumuna göre hocamızın talebi değerlendirilecek. Şu an için onunla ilgili sıcak bir gelişme yok" ifadelerini kullandı.

"TALEPLERİ DEĞERLENDİRİRİZ"

Ligin 14. haftasında Galatasaray ile oynanacak maç öncesi statta taraftara açık antrenman yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya ise Gürbüz, "Takımla ilgili kararları hoca ve teknik ekiple konuşarak alıyoruz. Eğer takım için bir sorun oluşturmayacaksa o talepleri değerlendiririz. Teknik ekip ve hocamızın negatif bir düşüncesi olursa onların dediğini uygulayacağız" dedi.

"KARŞILIĞINI VERİYORLAR"

Teknik Direktör Domenico Tedesco ve futbolculara göreve geldikleri ilk günden bu yana güvenmeye devam ettiklerini vurgulayan Gürbüz, "Sadettin Saran Başkanımız da bunu söyledi, toplantıda ifade etti; ‘Bizim hocamız en iyi hoca. Bizim oyuncularımız en iyi oyuncular.’ Biz bunu sürekli hissettiriyoruz kendilerine. Bizim görevimiz onların sağlıklı, mutlu, huzurlu bir ortamda yoğun bir çalışma yapmalarına imkan sağlamak. Biz elimizden geldikçe bunu yapıyoruz, onlar da karşılığını veriyorlar" ifadelerini kullandı.

"UEFA'YA BİR BAŞVURU YAPTIK"

Son olarak UEFA Avrupa Ligi’nde oynadıkları Viktoria Plzen maçının hakemiyle ilgili UEFA’ya şikayette bulunduklarını belirten Gürbüz, "Plzen maçının hakemiyle ilgili UEFA’ya bir başvuru yaptık. Hem disiplin sürecinin işletilmesi hem de Fenerbahçe’nin bundan sonraki maçlarına görevlendirilmemesi konusunda talebimiz oldu. Dün akşam itibarıyla başvurumuzu yaptık. Onunla ilgili de iletişim ekibimiz basına bilgilendirme yapacak" diye konuştu.