Fenerbahçe yıllar önce denemeye aldığı Dorgeles Nene'yi istiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin sol kanata yapacağı takviye için gündeme gelen son isim, Salzburg forması giyen Dorgeles Nene oldu.

Relevo'dan Matteo Moretto'nun haberine göre; sarı lacivertliler, Nene için Avusturya kulübünü teklifini iletti.

FENERBAHÇE İLK TEKLİFİ YAPTI

Haberde, Fenerbahçe'nin Salzburg'a yaptığı teklifin 16 milyon euro bonservis bedeli ve 4 milyon euro bonus şeklinde olduğu ileri sürüldü.

İki kulüp arasında anlaşmanın yakın olduğu kaydedildi.

22 yaşındaki Malili sol kanat oyuncusunun, Salzburg ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

GEÇEN SEZON 13 GOL 8 ASİSTLİK PERFORMANS

Geçtiğimiz sezon Avusturya Ligi’nde 30 maçta görev alan genç oyuncu, 13 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Nene’nin kulübü Salzburg ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Nene, hem sağ kanatta hem de sol kanatta görev alabiliyor.

Öte yandan Nene'yle ilgili dikkat çeken bir başka ayrıntı ortaya çıktı.

FENERBAHÇE, 2020'DE NENE'Yİ DENEMİŞTİ

Fenerbahçe’nin transfer listesine yeniden giren Dorgeles Nene, aslında sarı-lacivertliler için tanıdık bir isim.

2020 yılında İstanbul’a gelen Nene, kulüp tesislerinde Fenerbahçe formasıyla deneme antrenmanlarına çıkmıştı.

O dönem kulüpte görevli isimlerin, genç futbolcunun performansından oldukça etkilendiği öğrenildi.

TERCİHİ SALZBURG OLMUŞTU

İddialara göre, teknik ekip Nene’yi takımda görmek istese de transfer gerçekleşmedi.

Deneme sürecinin ardından Avusturya temsilcisi Salzburg’dan gelen teklifi değerlendiren Nene, tercihini bu kulüpten yana yaptı.

Aradan geçen yıllarda Salzburg formasıyla dikkat çeken performanslar sergileyen futbolcu, şimdi yeniden Fenerbahçe’nin transfer gündemine oturdu.