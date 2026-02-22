Fenerbahçe'de 6 futbolcu kart sınırında

Süper Lig'in 23. haftası kapanış maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Sarı-lacivertliler, ligde 15 galibiyet, 7 beraberlikle topladığı 52 puanla 2. sırada yer alıyor.

Lacivert-beyazlılar ise 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 19 puan topladı ve 16. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe, Paşa karşısında gelmesi durumunda lider Galatasaray ile puanları eşitleyecek.

LİGDE 46. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 45 kez karşılaştı.

Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 36 kez sahadan galip ayrılırken, lacivert-beyazlılar ise 4 defa kazandı.

5 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 112 gol gönderirken, Paşa da 40 kez gol sevinci yaşadı.

Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa'da oynanan karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle noktalandı.

FARKLI SKORLAR

İki takım arasında rekabette en farklı skor, 2022-2023 sezonunda 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe lehine sonuçlandı.

Sarı-lacivertli takım, 2016-2017 ile 2022-2023 sezonlarında da rakibine karşı 5-1'lik galibiyetlere imza attı. 2010-2011 sezonunda 6-2'lik skorla Fenerbahçe'nin kazandığı mücadele de en gollü maçlardan biri oldu.

İÇ SAHA KARNESİ

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon evinde 10 maça çıktı.

Kocaelispor, Trabzonspor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe; Alanyaspor, Galatasaray ve Göztepe ile de berabere kaldı.

Fenerbahçe, iç sahada kazandığı müsabakaların 3'ünde kalesini gole kapattı.

Sarı-lacivertliler, bu müsabakalarda 23 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.

LİGDE NAMAĞLUP TEK TAKIM

Fenerbahçe, ligde son olarak Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek bu sezonki namağlup ünvanını sürdürdü.

Sarı-lacivertliler böylece lig tarihinde de ilk kez ilk 22 maçta yenilgi yaşamadı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında da rekorunu geliştirmek için de sahaya çıkacak.

SKRINIAR VE ALVAREZ SAKAT

Sarı-lacivertlilerin, Nottingham Forest ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen Milan Skriniar ile bileğinde yaşadığı sakatlık sonrası operasyon geçiren Edson Alvarez, Kasımpaşa maçının kadrosunda olmayacak.

6 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Archie Brown, Mert Müldür, Nelson Semedo ve Ederson, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Bu 6 futbolcu mücadelede sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

EN GOLCÜ TALISCA

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, bu sezon attığı gollerle galibiyetlerde en önemli paya sahip oldu.

Ligde 13 golü bulunan Talisca, tüm kulvarlarda da 21 gol kaydederek takımının en golcü ismi olarak yer alıyor.

32 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de son 7 maçta da 7 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

EMRE BELÖZOĞLU, ESKİ TAKIMINA 9. KEZ RAKİP

Futbolculuk döneminde 2008-2015 ve 2019-2020 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak eski takımına 9. kez rakip olacak.

Belözoğlu, sarı-lacivertlilerde ayrıca 2020-2021 sezonunda sportif direktör ve teknik direktör olarak da görev yaptı.

Emre Belözoğlu; Başakşehir, Ankaragücü ve Antalyaspor'u çalıştırdığı dönemlerde 6'sı Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere Kanarya ile 8 kez karşılaştı.

Belözoğlu'nun takımları 2 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı.

Sezona Antalyaspor ile başlayan ve aralık ayında Kasımpaşa'nın başına geçen 45 yaşındaki teknik adam ayrıca 4. farklı takımla sarı-lacivertlilere karşı mücadele edecek.

İRFAN CAN KAHVECİ, CENK TOSUN VE BECAO RAKİP OLACAK

Fenerbahçe'nin sezon içerisinde kadro dışı kararı aldığı İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao, bu transfer döneminde Kasımpaşa'ya gitmişti.

3 futbolcu bu sefer Kadıköy'e rakip olarak çıkacak. İrfan Can ve Becao, lacivert-beyazlılarda sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek.

Öte yandan İrfan Can ve Cenk, yeni takımlarında ilk gollerini geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük'e karşı attı.

YASİN KOL DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Kol'un yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ile Osman Gökhan Bilir yapacak.

Maçın dördüncü hakemi Oğuzhan Aksu olacak.