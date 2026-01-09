Fenerbahçe'de Atalanta ile pazarlıklar yoğunlaştı: Sırada Lookman var!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kış transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Musaba'dan sonra Mert Günok ve Guendouzi'ye de imza attırdı.

Fenerbahçe 4. transferini forvet bölgesine yapmayı planlarken ana hedefin Ademola Lookman olduğu belirtildi.

TOPLAMDA 40 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Buna göre sarı-lacivertliler, Lookman'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Atalanta'ya Lookman için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak olan Fenerbahçe'nin, Nijeryalı futbolcu için gözden çıkardığı rakam da belli oldu.

SÜPER KUPA FİNALİ SONRASI İTALYA'YA GİDİLİYOR

Buna göre Fenerbahçe, Lookman için Atalanta'ya 5 milyon euro kiralama ve sezon sonunda 35 milyon euro olmak üzere toplam 40 milyon euroluk teklif sunacak.

Başkan Sadettin Saran, Ademola Lookman transferi için kolları sıvarken Ertan Torunoğulları ve Devin Özek, Galatasaray derbisinin ardından bir kez daha İtalya'ya uçup transferi bitirmek için mesai harcayacak.